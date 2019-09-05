17:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец показал изнанку гламурных фотосессий
Вовсе не то, что кажется.
Гео Леон из Орландо в США приподнял завесу тайны над гламурными снимками и показал, как именно фотографы получают нужную им картинку.
Сказочные, романтичные или устрашающие снимки — дело правильного ракурса, света, кадрирования и постобработки. На деле же моделям приходиться лежать на тротуаре, позировать на фоне горящей бумаги, сидеть в кустах или, скрючившись, лежать на пластиковом столике в кафе на глазах у прохожих.
Фотографии — это искусство иллюзии, за которым стоит изнурительный и не всегда комфортный труд целой команды, напоминает фотограф.
Анна Лысенко