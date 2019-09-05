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17:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец показал изнанку гламурных фотосессий

Вовсе не то, что кажется.

Гео Леон из Орландо в США приподнял завесу тайны над гламурными снимками и показал, как именно фотографы получают нужную им картинку.

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Сказочные, романтичные или устрашающие снимки — дело правильного ракурса, света, кадрирования и постобработки. На деле же моделям приходиться лежать на тротуаре, позировать на фоне горящей бумаги, сидеть в кустах или, скрючившись, лежать на пластиковом столике в кафе на глазах у прохожих.

Фотографии — это искусство иллюзии, за которым стоит изнурительный и не всегда комфортный труд целой команды, напоминает фотограф.

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Анна Лысенко

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