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20:15 (мск), источник: Газета.Ру

Меган Маркл очень обидела королеву отказом приехать к ней в гости

Принц Гарри и Меган Маркл обидели бабушку: они отказались приехать к ней в гости в резиденцию Балморал в Шотландии.

Герцоги Сассекские объяснили это тем, что их сын, четырехмесячный Арчи, слишком мал для таких путешествий. Однако после того, как в начале августа они летали с ним на Ибицу и в Ниццу, это звучит слабым оправданием.

Меган Маркл и принц Гарри оскорбили королеву Елизавету II: они отказались приезжать в ее загородную резиденцию в Шотландии на каникулы. Британская королева традиционно приглашает членов семьи в замок Балморал, который находится в Абердиншире, провести с ними свой летний отпуск в году — однако герцоги Сассекские решили нарушить традицию и не стали навещать бабушку в ее шотландском доме.

Инсайдеры рассказали СМИ, что принц Гарри и Меган Маркл отказались ехать в Шотландию из-за того, что четырехмесячный Арчи якобы все еще слишком мал для того, чтобы преодолевать такие расстояния. Между тем, ранее герцоги Кембриджские приезжали в шотландскую резиденцию в полном составе вместе со своими тремя детьми.

Слова собеседника таблоида вызывают большое количество вопросов — общественность до сих пор не может простить Меган с Гарри два путешествия в августе, стоивших им крупной суммы денег и репутации.
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Арчи Харрисон был с ними в поездке на Ибицу, организованной в честь 38 дня рождения герцогини, а уже через два дня малыш отправился с родителями в дом Элтона Джона в Ницце. За 11 дней члены королевской семьи, позиционирующие себя как борцов за экологию, летали на четырех частных самолетах, что критики и бывшие поклонники назвали лицемерием и элитизмом.

Источник из числа приближенных к королевской семье отметил, что если бы герцоги Сассекские на самом деле переживали за собственную безопасность и приватность (именно так Гарри объяснил пристрастие к перелетам частными авиакомпаниями), они бы поехали к гости к бабушке. Инсайдер убежден в том, что «нет более защищенных или приватных локаций, чем шотландский дом королевы». Тот же собеседник предположил, что на самом деле отмена поездки связана с желанием Маркл избежать традиционных видов королевского досуга. «В основном, в Балморале занимаются охотой, стрельбой и рыбалкой, так что возможно именно это отпугнуло Меган», — заметил инсайдер.

За все время своих отношений с принцем Гарри бывшая актриса еще ни разу не была на просторной территории старинного замка с 52 комнатами, поэтому Ее Величество расстроилась, когда семейная чета приняла решение отказаться. Многие поклонники Меган и Гарри говорили о том, что их поездка в Шотландию может значительно улучшить их имидж в глазах общественности, потому что соблюдение традиций британскими аристократами, как правило, публика только приветствует. В прошлом году молодые люди тоже не смогли присоединиться к семье — из-за того, что Меган находилась на ранней стадии беременности.

Помимо того, что отсутствие герцогов в фамильном замке Виндзоров выглядит как плохо скрываемый снобизм, оно еще и заставляет сомневаться в симпатиях 38-летней американки к королевской семье в целом.
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В августе таблоид The Sun сообщил, что Елизавета II и принц Уэльский «полностью поддерживают Меган во всем», потому что понимают, что ей непросто привыкнуть к своей новой роли. Старшие члены семьи выразили свое сочувствие непростому положению своей невестки приглашением в «гнездо» — те, кто рассказал новостному порталу об этом решении, подчеркнули, что они оказали «большую честь» супруге принца. Источник изздания сказал, что для всех Виндзоров именно отдых в Балморале остается самым «особенным и душевным» из всех. «Королева и принц Филипп обожают пару, и, конечно же, своего нового правнука Арчи, и они пригласили ее в Балморал на пару дней», — рассказал он.

Меган Маркл пользовалась расположением своего тестя, принца Чарльза, поддержавшим ее еще на свадьбе 19 мая прошлого года, когда вел ее в церковь вместо ее отца Томаса Маркла. По рассказам людей, говоривших с наследником престола о Меган, он отзывался о ней, как об умной и очень приятной девушке, которая «делает Гарри счастливым». Для отца принца большое значение имеет и то, что супруга его младшего сына поддерживает Гарри и придает ему уверенности в своих силах. Однако из-за последнего своего решения Меган рискует потерять поддержку самых близких людей Гарри — а это еще хуже, чем подвергаться критике в таблоидах.

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