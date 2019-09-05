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21:20 (мск), источник: BBC News Русская служба

Железная школа. Почему в Киргизии дети занимаются в контейнерах

В киргизском селе Кенеш решили проблему с аварийным зданием школы, предложив детям учиться в контейнерах-бытовках.

Источник: BBC News Русская служба

Чиновники назвали металлические контейнеры «мобильными домами» и даже провели церемонию открытия. В это же время в Бишкеке президент страны открывал школу, построенную «Газпромом».

2 сентября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков торжественно открыл в Бишкеке новую школу, построенную в рамках проекта «Газпром детям». Дети и преподаватели выстроились на торжественную линейку. Стоявшим в первом ряду выдали флажки «Газпром Кыргызстан» и флаги России.

Для высоких гостей поставили трибуну — с нее Жээнбеков произнес приветственную речь, которая, судя по официальному сайту президента, в основном состояла из благодарностей в адрес «Газпрома».

Президент сказал, что открытие школы является показателем плодотворной совместной работы Кыргызстана и России, и сообщил детям, что «Газпром» уже перечислил в бюджет страны 3,2 млрд долларов, что, по его словам, благотворно влияет на развитие экономики.

Школа рассчитана на 960 учеников. Обучение платное — около 20,5 тысяч рублей в месяц. Правда, есть квота для детей с ограниченными возможностями, победителей олимпиад и отличников.

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За эти деньги школьники получают «полностью автоматизированный процесс обучения», а родители — возможность следить за местонахождением ребенка на территории школы.

Сама территория немаленькая: есть несколько бассейнов, швейная мастерская, кухня для обучения кулинарии, спортзалы, комната для занятий танцами, баскетбольная площадка и футбольное поле.

Киргизские СМИ, цитирующие пресс-релизы, пишут, что это новый образцовый учебный комплекс.

Уроки в контейнерах

В тот же день, 2 сентября, пресс-служба представительства правительства в Нарынской области Кыргызстана отчиталась: дети в селе Кенеш начали новый учебный год в мобильных домах. Фотографии мобильных домов не прилагались, но чиновники сразу уточнили: учиться в новых помещениях дети будут до наступления холодов.

До этого школа располагалась в старом здании из красного кирпича, который от времени начал разрушаться. МЧС постановило, что постройка находится в аварийном состоянии и представляет угрозу для жизни.

Власти стали искать другое место для 160 детей: школу планировали перевести в здание местного клуба, но и оно оказалось аварийным. Тогда появились «мобильные дома».

Открывали новую школу торжественно: три парты поставили на траву в ряд, накрыли голубыми скатертями. За пустые столы усадили официальных лиц — шесть человек. За спиной делегации была видна школа — два белых металлических контейнера, украшенные несколькими шариками.

Это фото с торжественного открытия контейнерной школы наделало немало шума в Кыргызстане. В интернете издевались:

И вскоре фотографии двух школ, торжественно открывшихся в один день, поставили рядом:

Автор коллажа Умай Арыкова потом призналась: «Не ожидала, что коллаж “Одна страна — две школы”, который я сделала, получит столь широкое распространение. 700 репостов — это показатель, что, несмотря на разногласия или разные позиции, людей объединяет беспокойство за детей и их не только будущее, но и настоящее».

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Группа энтузиастов в Кыргызстане уже организовала сбор денег, чтобы построить в селе новую школу. Один из организаторов сбора пообещал залить фундамент, еще несколько человек планирует предоставить цемент и шифер. Строить хотят силами добровольцев. Правда, специалисты этот метод ашара, то есть народной стройки, не одобряют.

Несколько лет назад неправительственная организация «Булан Институт», занимающаяся в Кыргызстане образовательными проектами, провела исследование аварийных школ в стране и выяснила, что очень многие возводились именно методом ашара — особенно в первые годы независимости, когда у государства не было средств.

«Это подстегнуло местные власти совместно с жителями приступить к строительству методом ашара. Естественно, о нормах строительства говорить не приходилось. Эти школы пришли в негодность уже через 5−10 лет. В дальнейшем такие методы нужно запретить. Как социальные объекты школы должны строиться по инициативе и под контролем государства», — заявила тогда глава «Булан Институт» по Центральной Азии Чолпон Орозобекова.

В четверг правительство Кыргызстана обратилось к волонтерам с просьбой остановить сбор денег на строительство новой школы.

«Выражаем благодарность гражданским активистам за инициативу собрать средства на строительство новой школы, однако Правительство Кыргызской Республики решит вопрос строительства новой средней школы в селе Кенеш Нарынской области», — говорится в официальном заявлении.

Чиновники обещают, что строительство начнется в 2020 году.

Организаторы народной стройки пообещали вернуть людям уже собранные деньги, но к заверениям чиновников относятся настороженно и ждут ответов на вопрос: как дети будут учиться все это время, особенно зимой. Власти пообещали найти помещение на холодное время года.

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