21:20 (мск), источник: BBC News Русская служба
Железная школа. Почему в Киргизии дети занимаются в контейнерах
В киргизском селе Кенеш решили проблему с аварийным зданием школы, предложив детям учиться в
Чиновники назвали металлические контейнеры «мобильными домами» и даже провели церемонию открытия. В это же время в Бишкеке президент страны открывал школу, построенную «Газпромом».
2 сентября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков торжественно открыл в Бишкеке новую школу, построенную в рамках проекта «Газпром детям». Дети и преподаватели выстроились на торжественную линейку. Стоявшим в первом ряду выдали флажки «Газпром Кыргызстан» и флаги России.
Для высоких гостей поставили трибуну — с нее Жээнбеков произнес приветственную речь, которая, судя по официальному сайту президента, в основном состояла из благодарностей в адрес «Газпрома».
Школа рассчитана на 960 учеников. Обучение платное — около 20,5 тысяч рублей в месяц. Правда, есть квота для детей с ограниченными возможностями, победителей олимпиад и отличников.
За эти деньги школьники получают «полностью автоматизированный процесс обучения», а родители — возможность следить за местонахождением ребенка на территории школы.
Сама территория немаленькая: есть несколько бассейнов, швейная мастерская, кухня для обучения кулинарии, спортзалы, комната для занятий танцами, баскетбольная площадка и футбольное поле.
Киргизские СМИ, цитирующие
В тот же день, 2 сентября,
До этого школа располагалась в старом здании из красного кирпича, который от времени начал разрушаться. МЧС постановило, что постройка находится в аварийном состоянии и представляет угрозу для жизни.
Открывали новую школу торжественно: три парты поставили на траву в ряд, накрыли голубыми скатертями. За пустые столы усадили официальных лиц — шесть человек. За спиной делегации была видна школа — два белых металлических контейнера, украшенные несколькими шариками.
Это фото с торжественного открытия контейнерной школы наделало немало шума в Кыргызстане. В интернете издевались:
И вскоре фотографии двух школ, торжественно открывшихся в один день, поставили рядом:
Автор коллажа Умай Арыкова потом призналась: «Не ожидала, что коллаж “Одна страна — две школы”, который я сделала, получит столь широкое распространение. 700 репостов — это показатель, что, несмотря на разногласия или разные позиции, людей объединяет беспокойство за детей и их не только будущее, но и настоящее».
Группа энтузиастов в Кыргызстане уже организовала сбор денег, чтобы построить в селе новую школу. Один из организаторов сбора пообещал залить фундамент, еще несколько человек планирует предоставить цемент и шифер. Строить хотят силами добровольцев. Правда, специалисты этот метод ашара, то есть народной стройки, не одобряют.
Несколько лет назад неправительственная организация «Булан Институт», занимающаяся в Кыргызстане образовательными проектами, провела исследование аварийных школ в стране и выяснила, что очень многие возводились именно методом ашара — особенно в первые годы независимости, когда у государства не было средств.
«Это подстегнуло местные власти совместно с жителями приступить к строительству методом ашара. Естественно, о нормах строительства говорить не приходилось. Эти школы пришли в негодность уже через 5−10 лет. В дальнейшем такие методы нужно запретить. Как социальные объекты школы должны строиться по инициативе и под контролем государства», — заявила тогда глава «Булан Институт» по Центральной Азии Чолпон Орозобекова.
«Выражаем благодарность гражданским активистам за инициативу собрать средства на строительство новой школы, однако Правительство Кыргызской Республики решит вопрос строительства новой средней школы в селе Кенеш Нарынской области», — говорится в официальном заявлении.
Организаторы народной стройки пообещали вернуть людям уже собранные деньги, но к заверениям чиновников относятся настороженно и ждут ответов на вопрос: как дети будут учиться все это время, особенно зимой. Власти пообещали найти помещение на холодное время года.