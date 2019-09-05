Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Случайная пуляПочему так и не раскрыта тайна гибели Чапаева?
Фоторепортажи
11Мы его теряем: как потепление меняет жизнь людей на Шпицбергене
28В Жуковском стартовал авиасалон МАКС-2019
5 сентября, источник: РИА Новости

Авторы снимка черной дыры получили три миллиона долларов

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Ученые проекта Event Horizon Telescope (EHT), представившие миру первый в истории снимок тени черной дыры, выиграли престижную и самую дорогостоящую в научном мире премию Breakthrough Prize в области фундаментальной физики, сообщается на сайте организаторов премии.

Источник: Event Horizon Telescope Collaboration

Проект Event Horizon Telescope в апреле опубликовал первый снимок тени массивной черной дыры, полученный с помощью сети радиотелескопов, которые начали наблюдение за объектом в центре галактике М87 в апреле 2017 года.

«Руководитель проекта Шеп Доулман при Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики получит (премию — ред.) от лица всей команды», — говорится в заявлении.

Как отмечается, денежная составляющая премии в размере трех миллионов долларов будет поровну разделена между 347 участниками проекта.

Проект Event Horizon Telescope объединяет несколько радиотелескопов в различных точках мира. В 2017 году сеть состояла из восьми аппаратов и будет расширяться.

Премия Breakthrough Prize была учреждена в 2013 году основателем компании Google Сергеем Брином, CEO компании Facebook Марком Цукербергом, председателем совета директоров Alibaba Group Джеком Ма и совладельцем инвестиционной фирмы Digital Sky Technologies и Mail.ru Group Юрием Мильнером. Вручается она за прорывные открытия в фундаментальной физике, математике и в науках о жизни.

Призовой фонд премии считается крупнейшим в мире — ее лауреаты получают по три миллиона долларов. Организаторы премии описывают ее как «крупнейшая научная премия в мире», а ее лауреатов как «настоящих рок-звезд». Цель организаторов, по их словам, — внести немного «суматохи» в мир научных премий.

Черная дыра от «Телескопа горизонта событий»
Во время загрузки произошла ошибка.
26 апреля© Ньюстюб
 Сердюков анонсировал возможную масштабную реформу
Кадыров оценил шутку Путина на ВЭФ
Экс-аналитик ЦРУ рассказал, что Путин предупреждал Буша о 9/11
Ивлеева вышла замуж за Элджея и взяла его фамилию
В Госдуме объяснили появление банд подростков АУЕ
Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
Испания одержала пятую победу подряд в рамках отбора на ЧЕ-2020
Немецкая автомобильная марка вскоре покинет Россию
В России предложили перестать учить на слесарей и токарей
Здоровье
Девочка появилась на свет спустя 117 дней после смерти матери Жительница Чехии перенесла тяжелый инсульт.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Немецкая автомобильная марка вскоре покинет Россию Компания Smart в рамках новой стратегии, связанной с полным отказом от двигателей внутреннего сгорания, не планирует поставлять свои новые автомобили на наш рынок, выяснил Авто Mail.ru
Кино
Звезда сериала «СашаТаня» показала, как «потолстела» для съемок Валентина Рубцова опубликовала архивные фото с площадки, на которых ее с трудом можно узнать
Недвижимость
Как выглядит квартира в старейшем районе Москвы: фото
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Популярные темы на «Детях»
Про грудь. 299
в поликлинике 273
Как все успеть? 224
Российские фильмы, ставшие популярными за рубежом 179
Леди
Молодая возлюбленная Петросяна примерила «цветочное» платье-кимоно Татьяна Брухунова прогулялась по набережной Сочи.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь