«Горим, горим потихоньку». Как живут россияне посреди полыхающей тайги

Источник: Сергей Строителев
По просьбе «Ленты.ру» фотокорреспондент Сергей Строителев отправился в один из наиболее пострадавших регионов — Красноярский край, чтобы увидеть, как с пожарами борются в глухой тайге. Во второй части репортажа он рассказывает, как живут люди, зажатые между Ангарой и полыхающим лесом.
Мальчишка на улице подбегает и теребит за штанину: «Дядя, дядя, зачем вы снимаете?» Таких вопросов тут мне больше никто не задавал. Мне кажется, местные отлично понимали, зачем здесь человек с камерой.
В Богучанах проживает около 12 тысяч человек — поселок немаленький, однако заплутать тут сложно. С одной стороны — Ангара, с другой — холмы и тайга. На улицах — маленькие деревянные домишки, редко — двухэтажные, порой очень ветхие. Если огонь из тайги подберется близко к поселку, он легко может перекинуться на здания, и как его тогда остановить?
На спортивной площадке гремит музыка — мужики режутся в футбол, женщины занимаются фитнесом. «Это называется зумба — фитнес-программа такая, с элементами танцев. Вот вышли сегодня позаниматься, а иногда не выходит совсем, дыма многовато и дышать нечем», — говорит ведущая класса.
Виктор | Источник: Сергей Строителев
Виктор работает в Богучанском музее.
Тут все — лесные люди. Кого ни спроси — возят лес, охраняют, изучают, рубят, высаживают, тушат. На любой вкус. Помню, вышел на рыбалку — другой берег Ангары не видать. Не по себе ощущеньице, как будто фантастический фильм или что-то вроде этого. Я-то еще нормально переношу этот дым, а вот старикам тяжеловато, давление подскакивает.
В музее мне показали всякие деревянные поделки и знаменитую сосну, богатую на смолу.
Лес — гордость и богатство России. Но каждое лето он приносит страдания жителям.
Рядом база Авиалесохраны. Вертолеты здесь поднимаются в воздух примерно каждый час. Мальчишки задирают вверх головы, а взрослые уже не обращают внимания — привыкли.
«У нас тут ни один год без пожаров не обходится, — рассказывает Сергей Иванович Костин. — Но хуже, чем в этом году, наверное, не было. Вон позавчера окно было не открыть после дождя. Надо понимать, что в этом районе если разгорится — так разгорится, поэтому надо бросать все силы сразу на тушение. Раньше были дружины со всем необходимым инвентарем. Эти поселки были созданы ради лесников в 50−60-х годах, чтобы заготавливать экспортную сосну. При производстве были пожарные команды с техникой».
Сергей Иванович был свидетелем нескольких страшных пожаров, которые перекинулись на заготовленные штабеля древесины в Неванке, в Пинчугах. Говорит, видел пламя по 40 метров.
«Пожар больше тысячи гектаров площадью тушить нереально. Тут люди уже просто свидетели огня, как он разгорается и какое направление возьмет — это его воля», — говорит он.
Источник: Сергей Строителев
Эвальд Павлович Рукосуев с 1976 года работал в Богучанах в организации, которая занимается добычей и заготовкой древесины. Курировал 13 участков, поэтому о пожарах знает много. «Лес — такое дело, легковоспламеняющееся, — говорит он. — Все это очень печально. Происходит серьезное нарушение экологии леса, также великий ущерб государству. Вместо того чтобы заготовляться, лес просто улетает в атмосферу».
Когда дыма слишком много, приходится надевать маски и плотно закрывать форточки. Эвальд Павлович подходит к шкафу и достает оттуда маску — она всегда наготове. «В этом году горит много, везде прихватило, все районы. Дым весь несет на населенные пункты. В лесу страдает дичь — в таком пожаре живность не спасется».
В Доме культуры — большие деревянные стенды с изображением леса. На главной сцене идет репетиция местного ансамбля «Ангарские напевы» — дефиле народных костюмов и демонстрация старинного обряда сватовства.
Настя — участница ансамбля.
У меня двое детей, но что же я могу поделать? Уехать не выйдет — тут родители, семья, работа, слишком многое держит. Мы с матерью ездим по маленьким селам, где и жизни-то нет практически, несем хоть что-то светлое своим творчеством, от этого легче. Все у нас связано с местными традициями — это Ангара, лес, мы стараемся это сберечь и в творчестве.
По пути к ночлегу я иду по пыльной улице и вижу на стене надпись «Ангарская правда». В длинном деревянном здании расположилась редакция местной газеты. На первой полосе предыдущего номера — фотография работников МЧС. «Для вас это, наверное, рутина — пожары ваши?» — спрашиваю я. «В каждом номере стараемся освещать», — отвечают.
«Вам надо в Невонку попасть, там хорошее лесничество — деревья высаживают, занимаются экологическим воспитанием молодежи, ну и местных встретите», — говорит мне корреспондент газеты Светлана. Значит, туда.
Источник: Сергей Строителев
На следующий день мы уже мяли кочки и глину по дороге в Невонку. Водитель показал по краям дороги рвы — это фуры сносит на обочину. «Если видимость плохая — водитель должен ползти как черепаха, но некоторые торопятся», — говорит он.
Как и Богучаны, поселок окутан то ли туманом, то ли смогом — понять невозможно.
При Невонском лесничестве организовали детскую группу — ребята мастерят что-то из шишек, выжигают по дереву, высаживают деревья. На берегу Ангары находится Аллея памяти — каждому ветерану боевых действий посвящено новое деревце.
Но так лес не восстанавливают, об этом смешно даже думать: горят гектары — сажают единицы. Скорее так воспитывают любовь к природе, а без нее леса точно не восстановить.
Данила в лесничестве недавно. «Я обожаю лес за то, что он живой. Вот недавно видели следы медведицы на одном из выездов. Еще поработаю, посмотрю, узнаю нового. Чем дальше — тем интереснее. На самом деле мы тут очень важным делом занимаемся, что-то пытаемся восстановить, что унес пожар. Ждем вот дождик — он сбивает дымку, без него совсем тяжко».
Дмитрий работает здесь лесничим.
«С детьми работаю, смотрю за заболеванием деревьев, контролируем арендаторов леса, проверяем различные нарушения, показываем дорогу пэхаэсникам (работникам пожарно-химической станции) на пожар, ведь мы обнаруживаем его первыми, — рассказывает он. — Отец у меня работал инструктором пожарной группы. Пожары — это беда, животный мир гибнет, охотничьи угодья горят. Ведь я охотник еще, в конторе сижу редко, все это вижу своими глазами. Солнце становится красным иногда — ужасное зрелище, страшное. А еще поселок задыхается, все наши пенсионеры плохо себя чувствуют, пепел на подоконнике оседает хлопьями, хотя пожар в 300−400 километрах отсюда. Самое печальное, что непонятно, как компенсировать утраты, как это все восстановить».
Охотник Анатолий приглашает меня в свой дом. На втором этаже у него — шкуры волков и медведей. «Волки рвут на части баранов, а медведи — людей. Хочешь, фотографию покажу? Борьба с волками — это мое хобби. Если истребляешь стаю, то они уже чуют опасность, знают тебя. Это такая война. Численность волков должна быть разумной, а в наших краях превышает все время».
Анатолий 32 года отработал лесничим и только с прошлого года — на заслуженном отдыхе. «Я сюда с Украины приехал поохотиться, но тайга — сильный магнит. Сейчас лес для меня — это среда обитания, комфорт, хоть днем, хоть ночью. Тут вся жизнь. Помню, как сеяли маленькие саженцы, а уже что-то выросло. Любопытно — на твоих глазах дерево окрепло. Пожары тоже тушил и, кстати, получал от этого удовольствие. Видишь черную полосу, а сзади — живой лес. Вот он, результат».
Анатолий Колодяжный | Источник: Сергей Строителев
«Пожар — кому он нужен? — продолжает охотник. — Говорят, что в природе ничего просто так не бывает, но это исключение. Кормовые базы страдают, зверье гибнет, люди страдают. Вот даже внуки из города приезжают погостить, свежим воздухом подышать, а тут дымовая завеса, хоть обратно езжай. Да и кто же ждет, пока так разгорится? Сразу надо тушить, но вот сейчас дождь идет — боженька помог».
Он разводит маралов. Это восточноазиатский олень, популяция которого сильно снизилась в 80-е. Чтобы посмотреть на них, мы по разбитой дороге едем в самую глушь. Анатолий приводит меня на середину большого поля, валит пару молодых деревьев, и маралы мчатся в нашу сторону — обедать. Красивые статные животные.
На обратном пути Анатолий остановился около огромного черного камня. «Тут метеорит упал, — говорит он. — Что это за материал — неясно. Вот, возьми кусок, будет талисман».
Охотник рассказывает, что сюда приезжала иностранная экспедиция, которая изучала метеориты, а он был проводником. Он говорит, что время от времени в небе что-то пролетает, но никто не может понять, что это.
«А представляешь, однажды зимой иду по лесу. С одной стороны вижу круглый светящийся шар, смотрю в другую — то же самое. Мой товарищ был свидетелем. В одной передаче по телевизору видел, что если произошел контакт — надо стоять и не двигаться, не проявлять агрессию к пришельцам. Мы так и сделали — просто стояли и ждали. Сколько простояли — не знаю. После того как я вышел из леса, у меня на шее сзади был ожог тепловой. Вот что это, если не НЛО?» — спрашивает он. И продолжает: «После этого я заметил, что могу какие-то вещи видеть, что в будущем будет. Может, интуиция, а может, и что-то неземное. А кстати, может они поджигают, а?».
Источник: Сергей Строителев
Мы вернулись, и я еще немного прогулялся по Невонке. Полутуман-полудым все стоял в воздухе, полностью накрывая Ангару и часть поселка. Я увидел человека, который курил около дома. Меня пригласили на чай.
Владимир всю жизнь проработал тут водителем лесовоза.
Самое страшное для нас — плохая видимость на дороге. Сто километров от поселка до поселка можем ехать весь день, плюс если еще дорога разбита и дождь — так вообще опасно. Ну, и бытовых проблем пожары доставляют очень много: белье вывесишь — оно все дымом пахнет. Всех насекомых пожар гонит в поселок, всю мошку к нам. Жена один раз так надышалась дымом, что ее наутро вырвало.
Александр | Источник: Сергей Строителев
Сын Владимира Александр тоже работает водителем. «Я однажды рыбачил, вышел на лодке, встал на середку речки, ловлю. Тут дымом все быстро затянуло: бах — и ничего не видать резко, — вспоминает он. — Хорошо, что местность знаю. Был бы приезжий рыбак, унесло бы его или потонул бы. А вообще первый год горит так сильно. Идешь по улице — пепел валит. Если лес выгорит, работы никакой не будет. К сожалению, роза ветров проходит по Ангаре, и покуда будет гореть — населенные пункты будут страдать».
Владимир Колокольцев — еще один охотник, которого я встретил. «Пожары — дело привычное для нас, — говорит. — Но раньше, когда горело, собирали предприятие и летели обрабатывать кромки. Все было четко, организованно. Сейчас все бросили на самотек. Упразднили парашютную группу — людей, которые могли пресекать пожар, высаживаясь близко к очагу возгорания».
Он рассказывает, как страдают охотничьи угодья из-за пожаров. В лесах гибнет единственный источник дохода охотников — соболь. Огонь уничтожает траву, а в ней сгорают грызуны. Соболям становится нечего есть.
«Приходишь на угодье — избы нету, капканы проплавлены, — говорит Владимир. — Смотреть больно на это, жалко».
Источник: Сергей Строителев
К вечеру я снова в Богучанах, их начинает затягивать дымом. Другой берег Ангары уже не видно. В воздухе появляется отчетливый запах гари. Старик медленно поднимается в гору, замечает меня: «Горим, горим потихоньку».