02:02 (мск), источник: РИА Новости
Найдено объяснение феномену Лох-Несского чудовища
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Международная команда исследователей, более года изучавшая образцы ДНК в шотландском озере
Ранее стало известно, что экспедиция во главе с профессором новозеландского университета Отаго Нилом Джемеллом не нашла доказательств существования легендарного чудовища Несси.
Ученые собрали для анализа 250 проб воды из разных участков озера и на разной глубине. Все образцы прошли сравнение с базой данных всех известных биологических видов.
«Наши данные не позволяют определить их размер, но огромное количество материала указывает на то, что мы не можем сбрасывать со счетов возможность существования в
Кроме того, данное объяснение совпадает с ранними теориями, выдвигавшимися в 1930-х годах.
Однако, Джеммел подчеркнул, что независимо от научных открытий, всегда найдутся люди, которые будут искать Несси.
Первое письменное упоминание о