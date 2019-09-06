Карты, «телик» и смартфон. Самые странные сборы денег в родительских чатах

Источник: Аргументы и факты
АиФ.ru расспросил родителей, какие нелепые поборы они встречали.
Смартфон учительнице
На родительские чаты, а также непомерные аппетиты родительского комитета, жалуется Мария из Санкт-Петербурга. Когда в группе обсуждали подарок учителю, она думала, что это будет скромный букет цветов, а оказалось — смартфон и мультиварка.
«Закупка пластиковых стаканчиков — это у нас пройденный этап. Тетради меня не гневят, бог с ними. Но когда говорят “Я купила учителю на Новый год подарок! Это будет сюрприз! Сдаём деньги!”, я с большим трудом вытягиваю информацию, что ж это за сюрприз. Оказывается, смартфон и мультиварка, которые ни с кем не согласовали! — возмущена Мария. — Я в принципе считаю недопустимыми такие подарки учителю. Но вот тут меня уже трясёт просто. И не только меня. Я бы только из-за нашего родительского комитета перевелась в другой класс. Но в нашем микрорайоне так всё плохо со школами, что выбора нет. Везде отказы получаем, нет мест».
Когда Мария стала возмущаться дорогостоящей покупкой, одна из активисток написала в её адрес гневное письмо на 5 страниц. «Она писала, какая я неблагодарная, не ценю труд учителя и её лично как активистки родительского комитета. Кстати, учитель сама по себе нормальной была. Она вообще ни при чём, — рассказывает Мария. — Мы это письмо читали всем друзьями-знакомыми и пришли к выводу, что автор немного неадекватна. А может и не немного. Учитель, к слову, работала у нас всего четвёртый месяц, и мы все знали, что со второго класса будет другой».
Мнение Марии по поводу смены состава родительского комитета разделили и другие родители. Теперь их «коалиция» работает над планом по устранению активистки из «родкома».
«Мы от неё вешаемся и думаем, как её убрать, — признаётся Мария. — И весь прикол в том, что сама школа и руководство — нормальные. Ничего не требуют. Это только отдельная дама из родкома развлекается».
Телевизор в садик
Ольга из Ростова в родительском чате узнала, что в детском саду, куда ходит её дочь, собирают деньги на телевизор, чтобы смотреть «развивающие мультики».
«Меня и еще нескольких родителей это ситуация просто возмутила. Детям по 3 года, какие развивающие мультики? Развивают детей творческие занятия, танцы, музыка, игра с ровесниками, но не тупой просмотр телевизора, какие бы мультфильмы там ни были, — рассказывает Ольга. — Я думаю, воспитатели просто не хотели выполнять свою работу, занимать детей и хотели посадить их перед телевизором и не заморачиваться. Инициатива шла как раз от них через “доверенного” члена родительского комитета. Меня удивило, как некоторые родители с этим согласились. А что, развивающие — значит, хорошо. А что это вредно для глаз, психики, мозга — ну кто заморачивается».
Ольга и еще несколько родителей деньги на телевизор сдавать отказались, а после дискуссии на их сторону встала еще некоторая часть группы. В итоге технику решили не покупать.
Страховку предъявите!
Рушане из Туймазы (республика Башкортостан) в родительском чате объявили, что она в обязательном порядке должна застраховать своего сына-пятиклассника на случай болезни или травмы:
Каждый год все сдают на страховку по 250 рублей в год. Нам говорят: «Ваш ребёнок должен быть обязательно застрахован. Неважно где. Главное, чтобы была страховка». Я читала в интернете, что это добровольная процедура. Учителя, все как один, пляшут под дудку директора-самодура. А он из всех проверок выходит сухим из воды.
Я знаю, что с обязательными страховками проблема не только в нашей школе. Лично я ничего платить не собираюсь. Завтра пойду писать письменный запрос через секретаря. Пусть объясняют, почему я должна это делать.
Рушана считает, что представители родительского комитета в чате тоже, как и учителя, заложники директора. Они просто не знают, как ему противостоять и законно отказаться от навязываемых плат.
«Платите за воду»
А в школе, где учатся дети Надежды из Волгоградской области, не могут решить, кто должен обеспечивать питьевой водой детей — школа или родители. Ради этого в родительском чате даже провели голосование.
«Несколько лет в нашей школе не могут решить проблему с питьевой водой, — рассказывает Надежда. — По школе стоят питьевые фонтанчики, но они не работают. Говорят, засорилась система очистки воды. В прошлом году дети ходили сами на родник за питьевой водой. Кто её там проверял? Что там за бактерии живут? Но дети пили. Бутылка заиливалась, зеленела, родители мыли. И снова: дети идут на родник, тащат огромную десятилитровую бутыль. Понятное дело, родители мальчиков возмущены — ведь эта обязанность возлагается только на ребят. Девчонки и вовсе не дотащат. До родника идти под горку метров 500. А потом тащить в гору эту холодную бутылку. И так и зимой, и летом. Предложили скинуться. Выходит около 150 рублей с человека. И еще кулер нужно обслуживать! Мыть, чистить, воду привозить, стаканчики! Но главное, никто не хочет объединиться и написать, например, запрос в прокуратуру или Роспотребнадзор и спросить: “А школу как принимали?” Родительский карман, видимо, бездонный».
Источник: Аргументы и факты
Из почти 30 учеников в опросе в родительском чате проголосовало чуть больше десятка родителей. Видимо, вопрос питьевой воды так и останется нерешенным и в этом учебном году.
«Я вас брошу!»
А вот учительница из Махачкалы в чате сама заявила родителям, что откажется от класса, если они не сдадут нужные суммы.
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«Короче говоря, я поняла, что с вами ни о чем не договоришься. Я вам выдвигаю ультиматум. Если завтра мы не соберёмся и не решим, что мы будем делать с ремонтом в школе и покупкой парт, я клянусь вам, что я вас брошу», — выдвигает свои условия классная руководительница.
Запись попала в интернет и мгновенно разошлась по соцсетям. Сотни просмотров, тысячи комментариев. Но больше всего пользователей возмутило то, как учительница выпрашивает себе деньги и подарки на праздники и день рождения.
«Никакого внимания я к себе не чувствовала, — жалуется педагог. — Учителя спрашивали: “Поздравили ли родители Вас с днём рождения? С Новым годом? С концом учебного года?” А мне было стыдно говорить, что никакого внимания ко мне не было. В этом году, ещё раз предупреждаю, на все знаменательные даты я буду ждать от вас поздравлений!».
В противном случае, угрожает учитель, она работать не будет. Жалко только не сказала, такса какая?
Карты с пеленок
В Самаре решили растить прогрессивную молодежь — и попросили родителей купить в детский сад игральные карты.
«Зачем им карты? — задаётся вопросом Дарья. — Как мне пояснили, с их помощью то ли детям будут фокусы показывать, то ли их самих учить карточным премудростям. Но зачем? Есть же другие хорошие настольные игры для малышей по их возрасту. Предложила родителям в чате. Теперь обсуждают другие виды настольных игр. Надеюсь, придут к консенсусу».