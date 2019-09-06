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10:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Медуза-трансформер» попала на видео

Это необычный глубоководный вид.

Ученые с исследовательского судна Nautilus стали свидетелями охоты редкого вида медузы Deepstaria.

Она известна тем, что умеет «разворачивать» свой купол и захватывать в него, как в сеть, добычу.

Видео снято во время глубоководной миссии возле небольшого атолла Бейкер в Тихом океане. На нем Deepstaria исполняет странный, но красивый «танец», после чего внутри ее купола-трансформера оказалась небольшая креветка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

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