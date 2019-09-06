15:35 (мск), источник: Это Кавказ
Самое «злое» ущелье Домбая
Крутые скалы, бурлящие водопады и нехватка солнечного света — балкарцы недаром прозвали это место «злой пастью». Но туристы все равно обожают Аманауз, и есть за что.
На Домбай можно ехать в любое время года: зимой, чтобы покататься на лыжах, летом — чтобы исследовать окрестности поселка пешком. Одно из самых популярных направлений для хайкинга, или пешего туризма, — тропа через ущелье Аманауз, которое считается самым мрачным и неприветливым на Домбае.
Такую славу Аманауз получил неслучайно. Это самое узкое ущелье в окрестностях альпинистского поселка — в некоторых местах расстояние между скалами не превышает одного метра, поэтому солнечный свет проникает сюда крайне редко.
Тем не менее туристы маршрут очень любят. За виды, перехватывающие дыхание.
Ущелье начинается у южной границы поселка. Выдвигаться лучше с утра, длительность маршрута зависит от физической подготовки и может занять от 5 до 8 часов.
Сперва нужно пройтись вверх по Аланской улице и разыскать деревянные домики егерей. Там вас зарегистрируют, проведут небольшой инструктаж по правилам поведения на маршруте, а также возьмут экологический сбор (тропа пролегает на территории Тебердинского заповедника).
Когда все пункты сделаны, можно выходить на тропу.
Поначалу дорога идет вдоль русла кипящей реки Аманауз. Вы минуете небольшой водопад, после чего тропа начинает подниматься вверх и углубляется в густой хвойный лес.
Примерно через 40 минут пути по лесной тропинке туристы выходят к первой точке маршрута — смотровой площадке, с которой открывается вид на водопад Чертова мельница. В этом месте бурлящий Аманауз сильно сужается и падает с больших камней, образуя бешеное вращение —
С этой же площадки открывается обзор на Гору Суфруджу (3780 метров), или Зуб Суфруджу, которую часто называют «малым Эльбрусом»
Дальше тропа идет по ущелью между невысокими деревьями и кустарниками. И примерно через час выходит на открытый участок морены перед Суфруджинскими водопадами — самыми величественными на Домбае, которых питают воды с ледника Суфрудж. Всего этих водопадов два: первый хорошо виден и легкодоступен — к нему можно подойти вплотную. Потоки стекают по скальному уступу, струятся по камням и впадают в реку Аманауз.
Второй водопад находится чуть дальше, приблизительно в десяти минутах ходьбы от первого, и добраться до него немного сложнее.