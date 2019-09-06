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16:32 (мск), источник: РИАМО

Растущий в лесу гигантский гриб изумил жителя Подмосковья

Мужчина наткнулся на огромный гриб‑дождевик.

Источник: группа "Типичное Лыткарино" в социальной сети "ВКонтакте"

РИАМО — 6 сен. В лесу на территории подмосковного Лыткарина мужчина обнаружил гриб-дождевик, шляпка которого имеет размеры 40 на 30 сантиметров, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа:

Местный грибник Александр Пыльков, прогуливаясь сентябрьским утром по лыткаринскому лесу, обнаружил необычный гриб. Шляпа гриба-дождевика, на латыни Lycoperdon perlatum, достигла выдающихся размеров — примерно 40 на 30 сантиметров.

Удивленный грибник сначала позвонил в МЧС. И только убедившись, что находка не представляет опасности, сорвал гиганта.

По словам Пылькова, такую находку он сделал второй раз в жизни — около пяти лет назад мужчина уже находил гриб похожего размера.

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