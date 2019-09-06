16:32 (мск), источник: РИАМО
Растущий в лесу гигантский гриб изумил жителя Подмосковья
Мужчина наткнулся на огромный гриб‑дождевик.
РИАМО — 6 сен. В лесу на территории подмосковного Лыткарина мужчина обнаружил
Местный грибник Александр Пыльков, прогуливаясь сентябрьским утром по лыткаринскому лесу, обнаружил необычный гриб. Шляпа
гриба-дождевика,на латыни Lycoperdon perlatum, достигла выдающихся размеров — примерно 40 на 30 сантиметров.
Удивленный грибник сначала позвонил в МЧС. И только убедившись, что находка не представляет опасности, сорвал гиганта.
По словам Пылькова, такую находку он сделал второй раз в жизни — около пяти лет назад мужчина уже находил гриб похожего размера.