16:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Странные портреты собак стали вирусными в соцсетях (фото)
И принесли автору прибыль.
Джей Картнер с женой Грейди — хозяева трех уже немолодых борзых.
Джей обожает своих питомцев, что не мешает ему посмеиваться над их безалаберностью. Он даже стал зарисовывать самые смешные позы Стэнли, Стюарта и Китти. Неожиданно его карикатуры стали вирусными в соцсетях.
«Я занимаюсь рисованием с пяти лет. Никто никогда не интересовался моими серьезными вещами, но эти глупые картинки, кажется, заставляют людей улыбаться», — рассказал он в комментарии Bored Panda.
Став знаменитым, Джей стал получать многочисленные заказы портретов других домашних животных. Сейчас художник думает о том, чтобы начать выпускать футболки, чашки и другие сувениры с самыми популярными рисунками.
Анна Лысенко