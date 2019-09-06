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16:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Странные портреты собак стали вирусными в соцсетях (фото)

И принесли автору прибыль.

Джей Картнер с женой Грейди — хозяева трех уже немолодых борзых.

Джей обожает своих питомцев, что не мешает ему посмеиваться над их безалаберностью. Он даже стал зарисовывать самые смешные позы Стэнли, Стюарта и Китти. Неожиданно его карикатуры стали вирусными в соцсетях.

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«Я занимаюсь рисованием с пяти лет. Никто никогда не интересовался моими серьезными вещами, но эти глупые картинки, кажется, заставляют людей улыбаться», — рассказал он в комментарии Bored Panda.

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Став знаменитым, Джей стал получать многочисленные заказы портретов других домашних животных. Сейчас художник думает о том, чтобы начать выпускать футболки, чашки и другие сувениры с самыми популярными рисунками.

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Анна Лысенко

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