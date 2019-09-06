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18:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Девушка потратила 500 тысяч долларов на внешность Кардашьян и испортила лицо

Одержимая пластическими операциями американка потратила 500 тысяч долларов, чтобы выглядеть как телезвезда Ким Кардашьян, и рассказала о своей самой неудачной операции. Ее историю публикует Daily Mail.

Ради своей цели 27-летняя Дженнифер Памплона (Jennifer Pamplona) из Лос-Анджелеса пережила 20 операций, в частности увеличение ягодиц и груди, удаление восьми ребер и две пластики носа. Наконец, девушка отправилась в клинику, чтобы накачать губы филлерами.

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После процедуры Памплона почувствовала, что у нее началась аллергическая реакция: губы сильно распухли, не переставали болеть и кровоточить. «Когда я увидела результат, я не могла поверить своим глазам: моя внешность была испорчена, мне сделали рыбий рот», — поделилась она.

Через два дня боль стала нестерпимой, и американка вернулась в клинику с просьбой извлечь филлеры, которые обошлись ей в три тысячи долларов. Процедуры пришлось ждать два дня. По словам Памплоны, все это время она провела дома, рыдая и пряча свой рот.

«Теперь мои губы похожи на губы старухи. Они растянутые и сморщенные, как сдувшийся воздушный шар. Из-за своей зависимости я навредила и своему лицу, и здоровью», — сокрушалась девушка.

В заключение Памплона призналась, что вынесла из случившегося важный урок: она больше никогда не будет «улучшать» то, что и так прекрасно.
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