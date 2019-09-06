17:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Костроме в продажу поступили «тревожные» сырки
На молочном заводе разбираются с ситуацией.
Покупатели заметили в костромских магазинах сырки с забавной опечаткой, сообщил местный портал K1NEWS.RU. Вместо творожных они стали «тревожными».
Снимок этикетки опубликован в паблике «Подслушано в Костроме».
«Внимание! В наш городок завезли тревожные сырки. Будьте бдительны и не теряйте самообладания! Лучше всего заранее запастись успокаивающими средствами», — шутит разместивший снимок пользователь.
Десертные сырки изготовляет столичный АО «Дмитровский молочный завод». В комментарии изданию «Медуза»
Анна Лысенко