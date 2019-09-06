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17:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Костроме в продажу поступили «тревожные» сырки

На молочном заводе разбираются с ситуацией.

Покупатели заметили в костромских магазинах сырки с забавной опечаткой, сообщил местный портал K1NEWS.RU. Вместо творожных они стали «тревожными».

Снимок этикетки опубликован в паблике «Подслушано в Костроме».

«Внимание! В наш городок завезли тревожные сырки. Будьте бдительны и не теряйте самообладания! Лучше всего заранее запастись успокаивающими средствами», — шутит разместивший снимок пользователь.

Десертные сырки изготовляет столичный АО «Дмитровский молочный завод». В комментарии изданию «Медуза» пресс-секретарь предприятия сообщила, что они «разбираются с ситуацией».

Анна Лысенко

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