18:17 (мск), источник: РИА Новости
Новый клип Киркорова за сутки набрал более 700 тысяч просмотров
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Новый клип Филиппа Киркорова «Лунный гость» за сутки набрал на YouTube более 700 тысяч просмотров.
Стихи песни написал Михаил Гуцириев, а музыку — Алексей Романоф. Ролик снят в стиле «бондианы». В клипе Киркоров грабит музей, стреляет из автомата и убегает от полиции на катере по рекам и каналам Петербурга.
Предыдущее видео исполнителя на песню «Стеснение пропало» набрало более 9 миллионов просмотров за 2 месяца.