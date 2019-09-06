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18:17 (мск), источник: РИА Новости

Новый клип Киркорова за сутки набрал более 700 тысяч просмотров

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Новый клип Филиппа Киркорова «Лунный гость» за сутки набрал на YouTube более 700 тысяч просмотров.

Стихи песни написал Михаил Гуцириев, а музыку — Алексей Романоф. Ролик снят в стиле «бондианы». В клипе Киркоров грабит музей, стреляет из автомата и убегает от полиции на катере по рекам и каналам Петербурга.

Во время загрузки произошла ошибка.

Предыдущее видео исполнителя на песню «Стеснение пропало» набрало более 9 миллионов просмотров за 2 месяца.

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