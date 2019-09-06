Российские приставы устроили рейд со священником

В ведомстве уточнили, что рейд проходил в рамках их ежегодной акции «Собери ребенка в школу», в рамках которой приставы обходят мужчин и женщин, которые не выделяют деньги на содержание своих детей.
В этом году впервые мы решили пригласить с собой священника. Вместе с нами в рейд отправился протоиерей Виктор Поляков. Священник рассказывал, какие последствия ждут тех, кто отказывается помогать собственному ребенку. Многие сразу раскаивались.
Лиана Захарянначальница отдела по взаимодействию со СМИ
Она добавила, что на глазах многих наворачивались слезы при виде священнослужителя. Некоторые должники хотели пообщаться с батюшкой, поделиться своими переживаниями, получить наставления.
По словам Захарян, акция оказалась удачной. «Можно сказать, с божьей помощью детей в школу собрали», — указала она, отметив, что теперь приставы и дальше будут пользоваться услугами священнослужителей различных конфессий.