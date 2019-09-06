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20:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские приставы устроили рейд со священником

Нижегородские судебные приставы устроили рейд по взысканию алиментов и пригласили к участию православного священника. Его присутствие вынудило многих должников раскаяться, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве уточнили, что рейд проходил в рамках их ежегодной акции «Собери ребенка в школу», в рамках которой приставы обходят мужчин и женщин, которые не выделяют деньги на содержание своих детей.

В этом году впервые мы решили пригласить с собой священника. Вместе с нами в рейд отправился протоиерей Виктор Поляков. Священник рассказывал, какие последствия ждут тех, кто отказывается помогать собственному ребенку. Многие сразу раскаивались.
Лиана Захарян
начальница отдела по взаимодействию со СМИ

Она добавила, что на глазах многих наворачивались слезы при виде священнослужителя. Некоторые должники хотели пообщаться с батюшкой, поделиться своими переживаниями, получить наставления.

По словам Захарян, акция оказалась удачной. «Можно сказать, с божьей помощью детей в школу собрали», — указала она, отметив, что теперь приставы и дальше будут пользоваться услугами священнослужителей различных конфессий.

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