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6 сентября, источник: Коммерсантъ

МВД предложило допускать за руль несовершеннолетних в сопровождении опытного водителя

Министерство внутренних дел (МВД) России предложило разрешить несовершеннолетним, успешно сдавшим экзамены в ГАИ, управлять автомобилем в сопровождении опытного водителя.

«Законопроектом предоставляется возможность для несовершеннолетних лиц, прошедших соответствующее обучение в автошколе и успешно сдавших экзамены в ГАИ, до достижения 18-летнего возраста управлять транспортными средствами категории В в сопровождении опытного водителя», — говорится в сообщении ведомства.

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Конкретные условия такого управления, а также требования к сопровождающему «опытному водителю», предлагается определить правительству России.

В том же законопроекте МВД предлагает установить поэтапный допуск к управлению тяжелыми мотоциклами категории А и увеличить минимальный возраст для получения прав этой категории — до 20 лет. Для получения прав категории D — его планируют поднять до 24 лет. Для категории С — 21 год.

В министерстве предложили допускать за руль водителей грузового и пассажирского транспорта только при наличии стажа управления транспортом категории В.

Иностранные водительские удостоверения обменять на российские предлагается только после прохождения профессионального обучения и сдачи экзаменов.

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