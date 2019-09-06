МВД предложило допускать за руль несовершеннолетних в сопровождении опытного водителя

«Законопроектом предоставляется возможность для несовершеннолетних лиц, прошедших соответствующее обучение в автошколе и успешно сдавших экзамены в ГАИ, до достижения 18-летнего возраста управлять транспортными средствами категории В в сопровождении опытного водителя», — говорится в сообщении ведомства.
Конкретные условия такого управления, а также требования к сопровождающему «опытному водителю», предлагается определить правительству России.
В том же законопроекте МВД предлагает установить поэтапный допуск к управлению тяжелыми мотоциклами категории А и увеличить минимальный возраст для получения прав этой категории — до 20 лет. Для получения прав категории D — его планируют поднять до 24 лет. Для категории С — 21 год.
В министерстве предложили допускать за руль водителей грузового и пассажирского транспорта только при наличии стажа управления транспортом категории В.
Иностранные водительские удостоверения обменять на российские предлагается только после прохождения профессионального обучения и сдачи экзаменов.