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01:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Робот Федор вернулся на Землю

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-14», на борту которого находится антропоморфный робот Skybot F-850, называвшийся ранее Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research), успешно приземлился. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте госкорпорации Роскосмос.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что аппарат совершил посадку в 00:32 по московскому времени. Все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме. «Спускаемый аппарат стоит вертикально. Объект взят под охрану», — говорится в сообщении.

Ранее «Союз МС-14» с роботом Федором отстыковался от Международной космической станции. Посадка спускаемого аппарата была запланирована в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

Робот Федор находился на борту МКС с 27 августа, после того как к станции со второй попытки успешно пристыковался «Союз МС-14». Первая попытка прошла 24 августа и оказалась неудачной. Причиной этого «Роскосмос» назвал неисправности усилителя сигналов системы взаимных измерений «Курс» на МИМ2.

Робот Федор со второй попытки попал на МКС
Во время загрузки произошла ошибка.
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