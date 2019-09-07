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07:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Заворотнюк расскажет о состоянии своего здоровья

Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк расскажет о состоянии своего здоровья в ближайшее время. Об этом сообщил ее концертный директор Стас Христов, передает издание Nation News.

Источник: РИА "Новости"

По словам Христова, Заворотнюк даст интервью в эфире одного из центральных телеканалов. На данный момент артистка выбирает более подходящие условия.

«Это не слух, в ближайшее время программу с ее участием проанонсируют. Но пока что я не собираюсь это комментировать», — сказал он.

Ранее актриса оставила без ответа вопрос журналиста о ее здоровье на фоне слухов о том, что она борется с онкологическим заболеванием.

В конце августа стало известно, что Заворотнюк отменила спектакли в театре и с апреля не появлялась на светских мероприятиях. Журналисты решили, что 48-летняя звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с раком, однако представитель актрисы заявил, что она занимается оформлением гражданства США своим детям.

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