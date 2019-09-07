10:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель Германии показал проблемы общества в небольших картинках
Кофе, экология, политика.
Немецкий художник Штефан Крафт создал серию рисунков, которые отображают проблемы и реалии современного общества.
Рисунки схематичны и лаконичны, но при этом попадают не в бровь, а в глаз. Художник иронизирует на тему зависимостей, эгоизма, самовлюбленности, лицемерия, равнодушия, нетерпимости и других вещей, которые отравляют жизнь человеку и его окружающим.
За страницей Крафта следят более 113 тысяч человек со всего мира.
Анна Лысенко