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10:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Германии показал проблемы общества в небольших картинках

Кофе, экология, политика.

Немецкий художник Штефан Крафт создал серию рисунков, которые отображают проблемы и реалии современного общества.

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Другие помогут

Рисунки схематичны и лаконичны, но при этом попадают не в бровь, а в глаз. Художник иронизирует на тему зависимостей, эгоизма, самовлюбленности, лицемерия, равнодушия, нетерпимости и других вещей, которые отравляют жизнь человеку и его окружающим.

За страницей Крафта следят более 113 тысяч человек со всего мира.

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– Я люблю животных
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– Какая дурацкая стрижка
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– Хочу больше лайков
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Долгой жизни королеве!
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Музыка вызывает зависимость
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Твори искусство, а не войну
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Мне не изменить мир в одиночку

Анна Лысенко

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