11:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Огромного аллигатора накормили арбузом (видео)
Впечатляющая картина.
Аллигатора по имени Бомбер в Зоологическом парке св. Августина во Флориде угостили большим арбузом.
Сотрудник фермы аллигаторов осторожно подошел к хищнику и бросил угощение ему прямо в пасть. Бомбер раздробил большой арбуз одним укусом.
Среди других аллигаторов фермы Бомбер — настоящий гигант. Его длина составляет 4,1 м, а вес — 363 кг. Иногда, в дополнение к мясному рациону, великану позволяют полакомиться сладкими фруктами.
Анна Лысенко