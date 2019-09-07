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11:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Огромного аллигатора накормили арбузом (видео)

Впечатляющая картина.

Аллигатора по имени Бомбер в Зоологическом парке св. Августина во Флориде угостили большим арбузом.

Сотрудник фермы аллигаторов осторожно подошел к хищнику и бросил угощение ему прямо в пасть. Бомбер раздробил большой арбуз одним укусом.

Среди других аллигаторов фермы Бомбер — настоящий гигант. Его длина составляет 4,1 м, а вес — 363 кг. Иногда, в дополнение к мясному рациону, великану позволяют полакомиться сладкими фруктами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

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