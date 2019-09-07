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14:26 (мск), источник: RTVi

Индия не смогла посадить свой аппарат на Луну из-за потери связи

Индийский лунный аппарат «Викрам» не смог сесть на поверхность Луны вечером 6 сентября, поскольку с ним потеряли связь. Об этом 7 сентября сообщает «Интерфакс».

Источник: ISRO

В Индийской организации космических исследований рассказали, что они потеряли связь с аппаратом, когда посадочный модуль находился на высоте пяти километров над местом планируемой посадки.

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Что мы знаем о Луне

«Викрам» должен был сесть на высокой равнине между двумя лунными кратерами, которые находятся в районе Южного полюса. Это место никто никогда еще не исследовали. Индийские ученые планировали изучить равнину с помощью небольшого шестиколесного лунохода «Прагьян» весом 27 кг, который должен был доставить посадочный модель.

Сейчас «Викрам» продолжает вращаться вокруг Луны. 2 сентября он успешно отделился от автоматической межпланетной станции «Чандраян-2», которую запустили к Луне в конце июля.

Если бы связь с аппаратом не прервалась, Индия могла бы стать четвертой страной в мире, которая совершила мягкую посадку космического аппарата на поверхность Луны.
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Раньше это удавалось только СССР, США и Китаю.

Миссией «Чандраян-2» считается продолжением индийской лунной программы. В 2008 году Индия уже отправляла к Луне свой аппарат «Чандраян-1», который выполнял роль орбитальной исследовательской станции. Стоимость нынешнего проекта — около $125 миллионов.

Индийские ученые особенно заинтересованы в исследовании южных приполярных районов Луны, поскольку предполагают, что там можно обнаружить водяной лед и древние кратеры с остатками материала ранней солнечной системы. Большая часть этих районов постоянно находится в тени, поэтому они до сих пор мало изучены.

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