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15:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Экстремалы в вингсьютах пролетели над пропастью (видео)

Скорость полета превышала 160 км в час.

В Китае прошел Чемпионат мира по полетам в вингсьюте, сообщает ODN.

Шестнадцать участников из 11 стран спрыгнули с пика Юху высотой 300 м на горе Тяньмэнь. Эти красивейшие места — часть Национального парка горы Тяньмэнь. Рядом находится одна из длиннейших канатных дорог в мире, знаменитая пещера «Небесные врата» и живописная дорога дорога с 99 изгибами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Спортсмены пролетели над пропастью между скалами на скорости, превышающей 160 км в час. Приземлились они с помощью парашютов.

Анна Лысенко

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