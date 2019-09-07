15:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Экстремалы в вингсьютах пролетели над пропастью (видео)
Скорость полета превышала 160 км в час.
В Китае прошел Чемпионат мира по полетам в вингсьюте, сообщает ODN.
Шестнадцать участников из 11 стран спрыгнули с пика Юху высотой 300 м на горе Тяньмэнь. Эти красивейшие места — часть Национального парка горы Тяньмэнь. Рядом находится одна из длиннейших канатных дорог в мире, знаменитая пещера «Небесные врата» и живописная дорога дорога с 99 изгибами.
Спортсмены пролетели над пропастью между скалами на скорости, превышающей 160 км в час. Приземлились они с помощью парашютов.
Анна Лысенко