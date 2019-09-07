21:19 (мск), источник: РИА Новости
В Сочи выпал первый снег
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. На одном из сочинских курортов на высоте 2050 метров над уровнем моря выпал первый снег, сообщил местный телеканал sochi24.tv.
Как отмечают очевидцы, снегопад начался в субботу утром, к вечеру выпавший снег не растаял.
Соответствующие фотографии местные жители выкладывают в социальных сетях. Заснеженную землю также можно увидеть на снимках камер видеонаблюдения.
По данным телеканала, так рано первый снег выпадал на этой территории 30 лет назад.