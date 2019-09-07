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21:19 (мск), источник: РИА Новости

В Сочи выпал первый снег

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. На одном из сочинских курортов на высоте 2050 метров над уровнем моря выпал первый снег, сообщил местный телеканал sochi24.tv.

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Как отмечают очевидцы, снегопад начался в субботу утром, к вечеру выпавший снег не растаял.

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Соответствующие фотографии местные жители выкладывают в социальных сетях. Заснеженную землю также можно увидеть на снимках камер видеонаблюдения.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным телеканала, так рано первый снег выпадал на этой территории 30 лет назад.

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