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05:48 (мск), источник: Life.ru

Медики рассказали, какие болезни нужно лечить водкой

Традиционная русская огненная вода может исцелять не только абстрактные душевные раны, но и вполне реальные заболевания, например остеохондроз. Об этом сообщает портал «Медикфорум».

Для достижения положительных результатов подобного лечения водку следует принимать не внутрь, а делать специальные водочные компрессы, которые могут стать идеальным лекарством при обострении болей.

В их состав входит собственно крепкий алкоголь и мёд. Ингредиенты смешиваются, наносятся на больное место и укутываются целлофановыми пакетами и тёплыми платками или шарфами.

Подобные компрессы помогут снять отёки, а также прогреют больную область. Держать их рекомендуют как можно дольше, оптимальное время — два часа.

Отмечается, что в наши дни остеохондроз уже причислили к «болезням современности», от него страдает каждый третий житель планеты.

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