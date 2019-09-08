Медики рассказали, какие болезни нужно лечить водкой

Для достижения положительных результатов подобного лечения водку следует принимать не внутрь, а делать специальные водочные компрессы, которые могут стать идеальным лекарством при обострении болей.
В их состав входит собственно крепкий алкоголь и мёд. Ингредиенты смешиваются, наносятся на больное место и укутываются целлофановыми пакетами и тёплыми платками или шарфами.
Подобные компрессы помогут снять отёки, а также прогреют больную область. Держать их рекомендуют как можно дольше, оптимальное время — два часа.
Отмечается, что в наши дни остеохондроз уже причислили к «болезням современности», от него страдает каждый третий житель планеты.