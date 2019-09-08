В РПЦ назвали российских мужчин «национальной трагедией»

«Это есть наша национальная трагедия», — сказал священнослужитель в беседе с церковнослужителями Сызранской епархии.
По мнению протоиерея, бывают исключения (например, когда они вступаются за женщин и защищают от хулиганов), но редко. А так, по его словам, у женщин есть проблема «выбрать себе жениха — ну их нет в природе!».
Отец Дмитрий считает, что виной тому — сила русской женщины и советская пропаганда, которая приучала к тому, что несмотря на быт и рождение детей, женщина должна работать.
«Работать должен мужик, и он на этой работе закалялся», — считает священнослужитель. Вместо этого мальчиков с детства оберегают мамы и бабушки, потом он ищет себе жену — как мама, «чтобы можно было к груди припасть и телевизор смотреть».
Решением проблемы он считает специальное воспитание мальчиков: собрать «всю безотцовщину» и направить в школы под начало офицеров.