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11:39 (мск), источник: Московский комсомолец

В РПЦ назвали российских мужчин «национальной трагедией»

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что считает современных россиян мужского пола слабыми по причине «женского воспитания».

Источник: РИА "Новости"

«Это есть наша национальная трагедия», — сказал священнослужитель в беседе с церковнослужителями Сызранской епархии.

По мнению протоиерея, бывают исключения (например, когда они вступаются за женщин и защищают от хулиганов), но редко. А так, по его словам, у женщин есть проблема «выбрать себе жениха — ну их нет в природе!».

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Отец Дмитрий считает, что виной тому — сила русской женщины и советская пропаганда, которая приучала к тому, что несмотря на быт и рождение детей, женщина должна работать.

«Работать должен мужик, и он на этой работе закалялся», — считает священнослужитель. Вместо этого мальчиков с детства оберегают мамы и бабушки, потом он ищет себе жену — как мама, «чтобы можно было к груди припасть и телевизор смотреть».

Решением проблемы он считает специальное воспитание мальчиков: собрать «всю безотцовщину» и направить в школы под начало офицеров.

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