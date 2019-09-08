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12:40 (мск), источник: РИА Новости

Отказавшаяся выступать в России Катамадзе призналась в любви к россиянам

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Грузинская певица Нино Катамадзе в передаче «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1» прокомментировала свой отказ выступать в России.

Источник: РИА "Новости"

Она призналась, что любит своих российских поклонников.

Это очень тонкая, деликатная, сверхважная тема не только в моей музыкальной жизни, но и между странами, между людьми, между близкими людьми. И после моего решения я хочу сказать, что я люблю своих слушателей, которые живут в России.
Нино Катамадзе

Ранее стало известно, что Катамадзе отменила концерт в Москве, который был запланирован на март следующего года.

В конце июня певица заявила, что ее выступление на фестивале «Усадьба Jazz» стало последним в России из-за событий в Тбилиси. Так она ответила на критику со стороны грузинской общественности на фоне антиправительственных и антироссийских акций в стране.

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Российско-грузинские отношения обострились после того, как 20 июня Тбилиси захлестнули акции протеста против участия депутатов Госдумы в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватили здание парламента, где находилась российская делегация. Спецназ пресек беспорядки, разогнав митинг, но на следующий день протесты продолжились. В результате столкновений пострадали 240 человек, более 300 задержали.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию врагом, заявив, что Москве выгоден общественный раскол в стране. После этого Владимир Путин указом запретил прямое авиасообщение с Грузией, документ вступил в силу с 8 июля. Новые санкции вызвали значительное снижение турпотока в страну, а национальная валюта, лари, обновила исторический минимум.

Позднее телеведущий Георгий Габуния в эфире «Рустави 2» выругался в адрес российского президента, чем спровоцировал волну осуждения в свой адрес. Жители Грузии опасались, что выходка журналиста вызовет еще большее обострение отношений между странами. Поведение Габунии осудили президент и премьер-министр страны.

Нино Катамадзе. Портрет
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