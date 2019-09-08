12:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Орел отнял у рыбака улов (видео)
В конечном итоге.
Канадский рыбак снял на видео предприимчивого орла, который пытался украсть у него рыбу и в конце концов добился своего.
Мужчина рыбачил на озере Пинантен в Британской Колумбии возле своего дома. «Здесь живет пара надоедливых орлов, которые гнездятся прямо над местом, где часто сидят рыбаки», — рассказал он.
Увидев, что рыба попалась на крючок, орел стал пикировать прямо на удочку, пытаясь схватить добычу когтями. «К счастью, у меня с собой был телефон», — говорит рыбак, который смог записать видео.
Пару раз орел потерпел неудачу, но наконец схватил рыбу. Мужчина, испугавшись, что птица запутается в леске или проглотит крючок, попытался ее отнять. Он смог отогнать орла, но улов это не спасло.
«Я вытянул рыбу, но она была изорвана в клочья. В итоге я скормил ее орлу», — рассказал канадец.
Анна Лысенко