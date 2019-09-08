Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Высотки Сталина и золото Наполеона: какие секреты хранит МоскваСамые популярные московские легенды и мифы
Фоторепортажи
12Снимки наложницы короля Таиланда
17Дрон показал, что осталось от амазонского леса
12:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Орел отнял у рыбака улов (видео)

В конечном итоге.

Канадский рыбак снял на видео предприимчивого орла, который пытался украсть у него рыбу и в конце концов добился своего.

Мужчина рыбачил на озере Пинантен в Британской Колумбии возле своего дома. «Здесь живет пара надоедливых орлов, которые гнездятся прямо над местом, где часто сидят рыбаки», — рассказал он.

Увидев, что рыба попалась на крючок, орел стал пикировать прямо на удочку, пытаясь схватить добычу когтями. «К счастью, у меня с собой был телефон», — говорит рыбак, который смог записать видео.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пару раз орел потерпел неудачу, но наконец схватил рыбу. Мужчина, испугавшись, что птица запутается в леске или проглотит крючок, попытался ее отнять. Он смог отогнать орла, но улов это не спасло.

«Я вытянул рыбу, но она была изорвана в клочья. В итоге я скормил ее орлу», — рассказал канадец.

Анна Лысенко

Читайте также
Макгрегор захотел реванша с Нурмагомедовым в Москве
Задержаны 17 человек, планировавших повредить завод Роскосмоса
В РПЦ назвали российских мужчин «национальной трагедией»
В Сочи выпал первый снег
Как Хабиб победил Порье и защитил пояс на UFC 242 (фото)
Кошка с искривленной мордой стала звездой соцсетей (фото)
Медики рассказали, какие болезни нужно лечить водкой
Здоровье
Какие продукты вызывают неприятный запах тела Помогут не только духи и дезодоранты.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Легендарный завод продают за 25 млн рублей (вместо 2,5 млрд) Собственники хотели продать землю и имущество Владимирского тракторного завода за 2,5 миллиарда рублей, но никто из потенциальных покупателей не заявился на аукцион
Кино
Боня привела на шоу Малышевой 7-летнюю дочь В студии обсуждали правила детской безопасности
Недвижимость
Как выглядит квартира в старейшем районе Москвы: фото
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Популярные темы на «Детях»
Дочка завидует своей богатой подруге 324
Брак с разведенкой с прицепом 314
Как назвать ребёнка в интернациональной семье? 262
Любить нельзя расходиться 126
Леди
Любовь Толкалина рассталась с возлюбленным Звезды не афишировали свой роман.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь