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14:44 (мск), источник: РИА Новости

Командир борта номер один рассказал о питании Путина

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин в программе «Новые русские сенсации» на канале НТВ рассказал, как готовят еду для президента Владимира Путина.

Источник: РИА "Новости"

По словам Федорушкина, все кремлевские обеды готовятся заранее, их привозят на самолет в закрытых контейнерах. Бортпроводники вскрывают контейнеры и разогревают питание.

«У нас два этажа на Ил-96, кухня на первом этаже и прикрепленная к нему бортпроводница, она и приносит президенту покушать, — пояснил пилот.

По его словам, иногда президент был не очень доволен предоставленными блюдами.

«Бывали случаи, когда Владимир Владимирович говорил: “Опять эта пища!”. Ему хотелось что-то повкуснее, поострее. Приедалось. Не то что недовольство выражал, просто нежелание это есть с аппетитом. Вообще, первые лица в полетах очень мало едят. Когда перелеты большие, тогда да», — сказал Владимир Федорушкин.

Он также рассказал, что во время заграничных поездок питанием президента занимаются люди, которые заранее едут за рубеж, закупают продукты и готовят еду на обратный путь.

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