Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Америка»: Трагедия в Калифорнии, ураган во Флориде и Пенс в Польше Ураган «Дориан» обрушился на Багамы, став самым сильным в истории региона. На очереди — материковые штаты
Фоторепортажи
1515 лет со дня трагедии в Беслане
12Снимки наложницы короля Таиланда
8 сентября, источник: Московский комсомолец

Летчик борта № 1 рассказал об экстремальной посадке с Путиным

Летчик Владимир Федорушкин, ранее работавший пилотом президентского Ил-96, рассказал о внештатной ситуации, произошедшей во время перелета Владимира Путина из Москвы в Санкт-Петербург.

Источник: Reuters

В эфире НТВ пилот сообщил, что в тот день были неблагоприятные погодные условия, в частности, сильный боковой ветер. В итоге на высоте 5−6 тысяч метров лайнер попал в зону турбулентности. В тот момент, по его словам, «полностью выбило автопилот, руль был ограничен на одну треть хода».

«Мотало так, что, если б не пристегнуты были, точно бы головой в потолке оказались», — вспоминает Федорушкин.
Читайте также
Командир борта номер один рассказал о питании Путина

На подлете к Петербургу стало понятно, что и там погода не лучше, сильный ливень — а восстановить контроль над самолетом полностью так и не удавалось: «Вероятность слететь с полосы была 90%».

Однако пилотам все же удалось посадить самолет в нормальном режиме.

После этого Путин вызвал Федорушкина в свой кабинет и расспросил, что произошло. Было неприятно, признался летчик.

Также он сообщил, как готовят бортовое питание для Путина.

Читайте также

 Задумчивый Путин проголосовал за "неизвестного" кандидата в Мосгордуму
У задержанного за нападение на дом Эллы Памфиловой нашли фаллоимитаторы
В России завершился единый день голосования
Российская гимнастка потеряла сознание во время соревнований
Путин уволил помощника главы Следственного комитета
Нурмагомедов объяснил прыжок из клетки
Задержаны 17 человек, планировавшие повредить завод Роскосмоса
Медики рассказали, какие болезни нужно лечить водкой
Здоровье
Какие продукты вызывают неприятный запах тела Помогут не только духи и дезодоранты.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Легендарный завод продают за 25 млн рублей (вместо 2,5 млрд) Собственники хотели продать землю и имущество Владимирского тракторного завода за 2,5 миллиарда рублей, но никто из потенциальных покупателей не заявился на аукцион
Кино
Боня привела на шоу Малышевой 7-летнюю дочь В студии обсуждали правила детской безопасности
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Крупные банки начали массово снижать ставки ипотеки
Дети
Младшая дочь Алсу показала архивные фото с сестрой в день ее рождения Некоторые снимки раньше никогда не появлялись в сети
Леди
Как выбрать красную помаду: 8 простых советов от визажистов Визажисты уже готовы ответить на один из вечных бьюти-вопроов. Осталось только заглянуть в их социальные сети за рекомендации и фото-доказательствами.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь