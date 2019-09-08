Летчик борта № 1 рассказал об экстремальной посадке с Путиным

В эфире НТВ пилот сообщил, что в тот день были неблагоприятные погодные условия, в частности, сильный боковой ветер. В итоге на высоте 5−6 тысяч метров лайнер попал в зону турбулентности. В тот момент, по его словам, «полностью выбило автопилот, руль был ограничен на одну треть хода».
«Мотало так, что, если б не пристегнуты были, точно бы головой в потолке оказались», — вспоминает Федорушкин.
На подлете к Петербургу стало понятно, что и там погода не лучше, сильный ливень — а восстановить контроль над самолетом полностью так и не удавалось: «Вероятность слететь с полосы была 90%».
Однако пилотам все же удалось посадить самолет в нормальном режиме.
После этого Путин вызвал Федорушкина в свой кабинет и расспросил, что произошло. Было неприятно, признался летчик.
Также он сообщил, как готовят бортовое питание для Путина.