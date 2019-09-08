Please look through the photos of this house https://t.co/Jc5h6CR5gB— kanye wesfarmers (@NervousJungMan) September 7, 2019
14:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Дом ужасов» в Австралии ищет нового хозяина (фото)
Состоится аукцион.
В пригороде Аделаиды выставлен на торги знаменитый дом, интерьер которого напоминает декорации фильма ужасов, пишет Daily Mail.
Интерьер дома напоминает мотель из культового фильма «Психо». Старинная мебель и декор дополнены скелетами, манекенами чудищ и демонов, словно дом украсили к Хэллоуину.
Новый хозяин экстравагантного жилища станет известен 25 сентября.
Анна Лысенко