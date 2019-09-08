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14:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Дом ужасов» в Австралии ищет нового хозяина (фото)

Состоится аукцион.

В пригороде Аделаиды выставлен на торги знаменитый дом, интерьер которого напоминает декорации фильма ужасов, пишет Daily Mail.

Вудфорд-хаус в Магилле — местная достопримечательность. Он был построен в 1856 году на участке с плодородной почвой и красивым ручьем. В доме 5 спален, 2 ванные комнаты, парковка для 3 автомобилей и смотровая площадка на втором этаже, откуда виден порт Аделаиды. В Вудфорд-хаусе также есть крошечная часовня.

Интерьер дома напоминает мотель из культового фильма «Психо». Старинная мебель и декор дополнены скелетами, манекенами чудищ и демонов, словно дом украсили к Хэллоуину.

Новый хозяин экстравагантного жилища станет известен 25 сентября.

Анна Лысенко

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