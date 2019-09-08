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15:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пляжную скамейку продают за 615 тысяч долларов (фото)

Она стоит в очень красивом месте.

В Великобритании будет выставлена на аукцион пляжная скамейка. Стартовая цена составит 614,5 тысяч долларов (40,4 млн рублей), сообщает Fox News.

Невероятная цена объясняется просто: вместе со скамейкой продается клочок земли, с которого открывается потрясающий вид на один из лучших пляжей в стране и залив Три-Клиффс на полуострове Гауэр.

Стоящая на вершине холма лавка — все, что осталось от ветхого деревянного домика, построенного здесь больше 50 лет назад. Собственность пришла в упадок после смерти владельца и была снесена в 2015 году.

Купивший участок со скамейкой получит право построить здесь новое здание. Вот только оно будет очень маленьким, ведь места действительно очень мало.

Аукцион назначен на 2 октября.

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Анна Лысенко

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