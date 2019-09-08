Пляжную скамейку продают за 615 тысяч долларов (фото)

В Великобритании будет выставлена на аукцион пляжная скамейка. Стартовая цена составит 614,5 тысяч долларов (40,4 млн рублей), сообщает Fox News.
Невероятная цена объясняется просто: вместе со скамейкой продается клочок земли, с которого открывается потрясающий вид на один из лучших пляжей в стране и залив Три-Клиффс на полуострове Гауэр.
Стоящая на вершине холма лавка — все, что осталось от ветхого деревянного домика, построенного здесь больше 50 лет назад. Собственность пришла в упадок после смерти владельца и была снесена в 2015 году.
Купивший участок со скамейкой получит право построить здесь новое здание. Вот только оно будет очень маленьким, ведь места действительно очень мало.
Аукцион назначен на 2 октября.