Минобороны рассекретило новые документы по истории Второй мировой войны

«Публикуемые впервые материалы раскрывают неизвестные подробности мировой военной политики накануне войны. Материалы мультимедийного раздела позволят посетителям составить представление о том, как и почему в столь непростой военно-политической обстановке принимались те или иные решения», — говорится в сообщении военного ведомства.
«Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн», — отмечает МО РФ.
Среди рассекреченных документов — служебная записка начальника Генерального штаба РККА Бориса Шапошникова Народному комиссару обороны СССР Клименту Ворошилову. В ней содержится оценка военной угрозы, которую могут представлять различные государства как самостоятельно, так и в составе военных союзов и блоков. Степень важности и секретности документа подчеркивает тот факт, что Шапошников не прибегал к помощи секретаря-машинистки, а писал 31-страничную докладную самостоятельно, указывает Минобороны РФ.
По оценке советских военных специалистов, наиболее вероятную угрозу для СССР в этот период представлял не только военный союз Германии и Италии, но и Польша, находящаяся «в орбите» фашистского блока.
В числе публикуемых материалов приводится описание боевых операций 2-го германского армейского корпуса во время наступления на Польшу в 1939 году, составленное в 1949 году военнопленным генерал-лейтенантом бывшей германской армии Германом Бёме, занимавшим в период описанных боевых действий должность начальника оперативного отдела 2-го армейского корпуса. В них он детально описывает как потайной, под видом учений, ход подготовки германской армии к атаке, так и последовательность действий войск корпуса в ходе наступления. Показания немецкого генерала свидетельствуют об ожесточенном сопротивлении поляков, описываются напряженный ход сражений за Варшаву и крепость Модлин.
Вторая мировая война продолжалась шесть лет с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. Ее последние бои велись на Дальнем Востоке. Второго сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии — союзника Германии.
В войну было втянуто 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек, военные действия велись на территории 40 государств, а также на морских и океанских театрах. Вторая мировая война была самой разрушительной и кровопролитной из войн. В ней погибли свыше 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов человек.