02:04 (мск), источник: Известия
Платунинговый путь: караваны беспилотных фур запустят по России
Профессия дальнобойщик первой пострадает с появлением нового типа транспорта.
Межведомственная рабочая группа «Автонет» намерена запустить в России платунинг — движение беспилотного каравана грузовиков по федеральным трассам страны. Для этого компания хочет объединить ведущих российских автопроизводителей и импортеров магистральных грузовиков, чтобы начать тесты. В случае успеха эксперимента ожидается значительное снижение расходов, что в итоге должно отразиться на себестоимости перемещающихся по стране товаров.
Однако эксперты и сами дальнобойщики скептически смотрят на эту инновацию. Подробнее — в материале «Известий».
Как сообщили «Известиям» в рабочей группе «Автонет» (подведомственная НП «ГЛОНАСС» и Минпромторгу), группа провела подготовительную работу для экспериментального запуска в России платунинга.
В «Автонет» сообщили, что эксперимент изначально должен был состояться еще в прошлом году. Сейчас всё готово к его началу, но необходимо одобрение Минтранса.
«На трассе М-11 был определен участок протяженностью 15 км на обходе Вышнего Волочка для тестирования беспилотных систем. Некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС» подготовилось к реализации проекта. В конце прошлого года правительство подписало инициированное НТИ «Автонет» постановление о начале проведения правового эксперимента по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах Москвы и Татарстана. В ближайшее время территория эксперимента будет расширена и включит города Республики Татарстан, Московской области, Владимирской области, Нижегородской области, Новгородской области, Чувашской Республики, Ленинградской области, города
По его словам, сейчас любой разработчик автоматизированных автомобилей имеет возможность пройти сертификацию и начать тестирования в России. Свое намерение начать такие тесты подтвердили российские офисы грузовых производителей Scania и Volvo.
Ранее исполняющий обязанности директора департамента государственной политики в сфере дорожного хозяйства Минтранса Григорий Волков сообщил, что в эксперимент по платунингу планируется включить также маршрут
Этот метод передвижения фур рассматривается как недалекая и вполне реальная альтернатива традиционному способу перевозки грузов дальнобойщиками.
Пока что для движения в колоне используют адаптивный
В числе плюсов платунинга называется экономия топлива (ведомые грузовики в плотной колоне меньше страдают от сопротивления воздуха), снижение заторов за счет плотности грузовых конвоев, отсутствие водителей на магистральных маршрутах (нужны только в хабах и до момента появления полноценных автопилотов), которым нужно платить зарплату.
«Мы сейчас в сотрудничестве с Министерством транспорта работаем над смешанной платформой для доводки грузовых моделей для России, чтобы можно было понять, как это работает при пересечении границы. Финляндия в этом плане впереди планеты всей — сейчас это единственная страна, где водитель может даже не сидеть в кресле во время движения в колонне. У нас в Финляндии, в частности, конвои грузовиков уже сегодня по всей стране занимаются ежедневной доставкой товаров, тестируют платунинг, преодолев уже более полумиллиона километров в таком режиме, — рассказал на московской конференции коммерческого транспорта Comtrans генеральный директор «Скания-Русь» Войцех Ровински.
«Мы все в курсе этого проекта, который компания «Автонет» давно пытается запустить. Эффект от платунинга мы получим, только когда грузовики разных брендов смогут присоединяться друг к другу. Хотелось бы довести всё это до ума, — в свою очередь, добавил генеральный директор «Вольво Восток» Сергей Яворский.
Одни из первых, кто пострадает при развитии беспилотного транспорта, будут дальнобойщики, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Однако свести на нет эту профессию не позволят российские дороги.
«К сожалению, профессия дальнобойщика одна из первых пострадает
Такого же мнения придерживается руководитель межрегионального профсоюза
«Эта инициатива невыполнима, пустая трата денег. Вот, положим, выезжает на дорогу дорожный трактор, который едет со скоростью 30 км/ч, ему надо проехать свои 15 км и свернуть. Как вы представляете, конвой из 25 фур пойдет на обгон, о какой безопасности тут можно говорить? А таких “подарков” у нас на дорогах море. Значит, нужно будет вмешиваться водителю. Ну и какой смысл во всем этом, если только отдельные дороги для них строить, ну и где тут тогда экономия?» — задается вопросами Котов.
Лидер профсоюза дальнобойщиков убежден, что нет смысла тратить бюджетные деньги на эксперименты, неадекватные российским реалиям.