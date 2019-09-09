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11:10 (мск), источник: Известия

Дети требуют средств: на родительские пособия выделят втрое больше

Сами ежемесячные выплаты увеличатся в среднем на 7%, до 12 тыс. рублей.

Источник: Известия

На пособия на первого ребенка в 2020-м и последующих годах из федерального бюджета чиновники планируют выделить втрое больше средств, чем в 2019-м. Как следует из предварительных расчетов Минтруда, с которыми ознакомились «Известия», сами ежемесячные выплаты вырастут в среднем на 7%, до 12 тыс. рублей. Рост финансирования же связан с расширением числа получателей пособий почти в три раза: с января они будут положены тем семьям, где есть ребенок до трех лет, а доходы родителей не превышают двух региональных прожиточных минимумов на человека. Выплаты помогут бороться с бедностью, но всё же не позволят преодолеть демографический кризис, считают эксперты.

Побольше и с запасом

Минтруд направил региональным властям правительственную телеграмму с предварительными расчетами распределения субвенции на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Размер пособия в среднем по стране в следующем году составит 12 тыс. рублей — на 7% больше, чем сейчас (11,2 тыс. рублей). Отдельного решения об индексации чиновники не принимали — выплата равна величине регионального прожиточного минимума для детей за II квартал предыдущего года. Предполагается, что в 2021-м выплаты увеличатся до 12,3 тыс. рублей, в 2022-м — до 12,6 тыс. рублей.

Общая же сумма пособий составит 150 млрд рублей в 2020 году, 156 млрд рублей — в 2021-м и 164 млрд рублей — в 2022-м. Это втрое больше, чем в 2019-м, когда на выплату пособий на первого ребенка выделили 50 млрд рублей.

Источник: Пресс-служба Президента России
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Документ дает первую публичную оценку стоимости пособий, о введении которых объявил президент Владимир Путин во время «прямой линии» в июне. Сейчас ежемесячные выплаты на первого ребенка получают семьи, где доход не превышает полутора прожиточных минимумов на взрослого, пока малышу не исполнится полтора года. С января круг получателей расширится: пособия будут давать тем, кто получает меньше двух прожиточных минимумов пока ребенок не достигнет трех лет. По оценкам Минтруда, теперь ежемесячные выплаты будут получать около 1 млн семей. В этом году пособия получают порядка 379 тыс.

Расчеты были сделаны на основе данных Росстата и информации региональных властей о прогнозной численности получателей и размерах выплат, пояснили «Известиям» в пресс-службе Минтруда.

В 2020 году наибольшие суммы ежемесячной выплаты предусмотрены для жителей Сахалинской области (29 тыс. рублей), Чукотки (23,3 тыс. рублей) и Камчатки (21,7 тыс. рублей). Самые маленькие пособия — в Белгородской (8,4 тыс. рублей) и Воронежской (9,2 тыс. рублей) областях и в Татарстане (9,4 тыс. рублей).

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Больше всего родителей, которым положены выплаты, живут в Краснодарском крае (прогнозируется выплата 48 тыс. пособий ежемесячно), Башкортостане (38 тыс.) и Москве (37 тыс.), следует из расчетов Минтруда. 7,4 млрд рублей, или 5% от общей суммы пособий, чиновники оставили в нераспределенном резерве на 2020 год. В последующие годы «про запас» предусмотрено меньше денег — 4,5 млрд в 2020-м (3%) и 6,3 млрд в 2021-м (4%). Если в каком-либо регионе не хватит уже выделенных средств на пособия, правительство субъекта может обратиться в Минтруд с просьбой о выделении из нераспределенного резерва, пояснили в пресс-службе министерства.

От бедности, но не от кризиса

С 2020 года пособие будут получать около 70% российских семей с первенцем до трех лет, оценил руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ Сергей Рыбальченко. 12 тыс. рублей в месяц могут быть существенным подспорьем и снизить риск бедности, заметил он. Однако справедливее и удобнее было бы отменить критерии нуждаемости и платить пособие всем семьям, считает он.

Уже сейчас возникают сложности при расчете доходов. Где-то родители скрывают доходы или не работают «в белую» ради пособия. Некоторые сталкиваются с отказом в выплатах из-за того, что чиновники учитывают доходы всех проживающих в одной квартире, а не только родителей.
Сергей Рыбальченко
руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ

Он также отметил, что помощь молодым семьям можно только приветствовать, однако на проблему снижения рождаемости и, как следствие, демографического кризиса новые выплаты никак не повлияют, считает эксперт. Поскольку сейчас в стране сокращается число женщин детородного возраста, необходимо выделять больше средств на поддержку многодетности, уверен он. Пока же на выплаты таким семьям идет меньше 10% средств нацпроекта «Демография», отметил Сергей Рыбальченко.

Источник: Известия

Поддержка многодетности действительно важна, и пока меры очень сильно разнятся в зависимости от региона, отметила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Что же касается пособия на первого ребенка, то оно вносит существенный вклад в борьбу с бедностью, уверена эксперт.

Семьи с детьми составляют 81% от всех малоимущих домохозяйств, свидетельствуют данные Росстата по итогам 2017 года (более свежих ведомство пока не представило).

— Часто складывается ситуация, что в яслях не хватает мест, и женщина не может выйти на работу и сидит с ребенком, пока ему не исполнится три года. В это время семье жизненно необходима материальная поддержка, — отметила Ирина Волынец.

В первом полугодии 2019-го естественная убыль населения в России составила 198,8 тыс. человек, зафиксировал Росстат. Это связано со снижением рождаемости и недостаточным уменьшением смертности в стране. Исправить ситуацию призван нацпроект «Демография», предусматривающий в том числе увеличение к 2024 году суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 на одну женщину с 1,62 в 2017-м.

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