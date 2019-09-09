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08:32 (мск), источник: Интерфакс

Россиянам разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению вместо паспорта

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU — В рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью газете «Известия», опубликованном в понедельник.

Источник: РИА "Новости"

Он уточнил, что эксперимент будет распространен на услуги, где нет юридически значимых трансакций. Мобильное приложение, заменяющее бумажный паспорт, будет работать как оплата товаров и услуг с помощью технологии беспроводной передачи данных.

«При покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение. Мы поймем уровень попыток совершения мошенничества с использованием приложения, оценим его взламываемость», — отметил Акимов.

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Чтобы контролировать и блокировать продажу алкоголя людям с сильным алкогольным опьянением или находящимся за рулем, будут установлены считывающие устройства: либо тачскрины для считывания отпечатков, либо устройства с технологией распознавания лиц, однако это, по словам Акимова, «законодательно очень непросто».

Вице-премьер допустил, что системы слежения за состоянием водителя с помощью технологии распознавания лиц могут стать обязательными в России в течение нескольких лет, чтобы не позволять людям управлять автомобилем в нетрезвом виде.

«Это довольно зрелые технологии, мы недалеко находимся от этого», — подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что цифровой эксперимент призван повысить безопасность граждан и выявить уровень попыток совершения мошенничества.

«В паспорте будет два компонента: карта с чипом и приложение на мобильном устройстве. Важен не сам цифровой паспорт, а то, какие сервисы он будет обеспечивать, на какой уровень поднимет безопасность», — сказал Акимов.

По его словам, в ходе эксперимента люди сами смогут выбрать дизайн приложения и цветовую гамму, а также оценить удобство пользования и функционал.

Как сообщалось, пилотный проект по выдаче первых электронных паспортов начнется в Москве с июля 2020 года, а выдача паспортов старого образца в РФ завершится в 2022 году.

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