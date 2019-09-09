10:02 (мск), источник: РИА Новости
Во Владивосток зашло самое большое в истории России круизное судно
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер,
«Это самое новое круизное судно во флоте компании Royal Caribbean. Лайнер доставил во Владивосток 4,7 тысячи пассажиров из Китая и США и около 200 российских пассажиров, круиз которых стартовал 6 сентября в Шанхае», — рассказал собеседник РИА Новости.
По его словам, во Владивостоке на судно сядут около 200 российских туристов, которые отправятся к берегам Японии в Майдзуру и Фукуока и завершат круиз в Шанхае 14 сентября.
По словам собеседника агентства, порт Владивостока смог принять судно таких размеров благодаря прошедшим в 2018—2019 годах дноуглубительным работам у причалов.
Spectrum of the Seas вмещает до пяти тысяч пассажиров и 1,5 тысячи членов команды. Длина судна — 347 метров, ширина — 41 метр, водоизмещение -168,8 тысячи тонн. На борту лайнера есть стеклянная капсула, которая обеспечивает гостям панорамный вид на высоте 90 метров над океаном, симулятор скайдайвинга — аэротруба — и симулятор серфинга.