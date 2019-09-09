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13:38 (мск), источник: ТАСС

В Госдуме обсуждают введение ответственности за ложный вызов скорой помощи

Если пациент вызывает бригаду скорой просто так, то с ним «надо проводить разъяснительную работу», отметил член комитета Госдумы по охране здоровья Юрий Кобзев.

Источник: Reuters

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья обсуждает идею о введении в РФ ответственности граждан за ложный вызов скорой помощи путем компенсации соответствующих расходов страховым компаниям. Об этом рассказал ТАСС член комитета Юрий Кобзев («Единая Россия»), который возглавляет экспертно-консультативный совет по вопросам совершенствования законодательства в сфере оказания скорой медицинской помощи.

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«Скорая помощь оказывается в экстренных случаях. Если пациент вызывает бригаду скорой просто так, то с ним надо проводить разъяснительную работу, но если он не понимает, то мы хотим, чтобы страховая компания, являясь посредником между пациентом и защищая его интересы, в то же время создавала систему ответственности пациентов за свое здоровье. Чтобы он без повода не вызывал бригаду, а если вызывал, то платил бы за такой вызов», — пояснил парламентарий, оговорившись, что пока «страховые компании не со всем согласны».

Он подтвердил, что данная тема обсуждается в рамках профильного экспертно-консультативного совета при комитете, причем «необходим договор с обществом».

«Мы знаем, что есть конституционное право на бесплатную медицинскую помощь, мы будем делать все, чтобы человек получал ее бесплатно, — заверил политик. — Но если кто-то этому препятствует (а тот, кто ложно вызывает скорую помощь, препятствует ее оказанию нуждающимся), должен нести ответственность».

Кобзев особо подчеркнул, что речь не идет о «платном вызове скорой помощи».
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«Мы говорим об ответственности за ложный вызов скорой помощи», — отметил он, не став прогнозировать, когда эта норма может быть внедрена в законодательство РФ.

«Это очень сложный механизм, и наше общество, возможно, не совсем готово к этому. Но мы обязаны об этом говорить», — уверен депутат.

«Нога побаливает» — не повод для вызова скорой

Член профильного комитета Госдумы обратил внимание, что в некоторых странах действует предварительная оплата вызовов скорой помощи — например, в Израиле, где вызов стоит 100 шекелей и речь идет скорее о перевозке в больницу, чем о выполнении каких-либо лечебных манипуляций на дому.

«Сегодня до 50% вызовов скорой помощи в России не имеют отношения к категории экстренных и неотложных», — констатировал он.
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«Часто это бывает так: “у меня нога побаливает”, и в такой ситуации человек спокойно сам может обратиться в больницу, но предпочитает вызвать скорую помощь, потому что у него твердое убеждение, что по любому поводу она должна к нему нестись», — продолжил Кобзев.

«Между тем скорая помощь предназначена для оказания экстренной помощи, когда ее отсутствие неминуемо приведет к тяжелым или даже фатальным последствиям. А у нас до 30, а то и 40% — вызовы на радикулит, обострение остеохондроза, банальную простуду», — сообщил он.

Депутат также напомнил, что в стране уже предприняты определенные усилия по разделению потока вызовов, когда высококвалифицированный диспетчер сам классифицирует, что происходит с человеком.

«Однако в профессиональном сообществе остаются вопросы: почему в десять вечера, когда пиковая загрузка скорой на вызовы, связанные, например, с гипертонической болезнью, может поступить звонок от человека с просьбой выписать справку о том, что у него болела нога. И мы ничего не можем сделать», — признал он.

«В итоге государство потратило деньги, ведь у нас только для граждан бесплатная медицинская помощь, за нее всегда кто-то платит, а пациент не несет никакой ответственности», — резюмировал он.

Кобзев также напомнил, что в Кодексе РФ об административных правонарушениях уже установлена ответственность за заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.

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«Но эта норма не работает (в случае с медицинской помощью — прим. ТАСС), у нас нет никакой судебной практики, потому что ни один мировой судья не возьмется разбирать, был ли этот вызов ложным или нет», — указал он.

Политик отметил, что в России было проведено несколько экспериментов в данной сфере.

Например, в середине 2000-х годов в Ставропольском крае была введена символическая плата за вызов скорой помощи — 100 рублей, которая не взималась, если вызов был осуществлен по профилю, была оказана помощь или человек был доставлен в больницу.

«По протесту прокурора эта практика была прекращена, однако за короткое время ее действия город Ставрополь вышел на мировые показатели вызовов скорой помощи. Это доказывает, что такой подход работает», — подчеркнул депутат.

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