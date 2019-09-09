12:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Модные блогеры стали копировать позу из русского танца (фото)
Тренд подхватили Амбер Дэвис, Оливия Этвуд и даже Хлои Кардашьян.
Соцсети охватил новый тренд: девушки фотографируются с пальцем у подбородка, что очень напоминает позу из русских народных танцев и сказок.
Конечно, сами блогеры об этом пока не догадываются.
Не остались в стороне модного тренда и звезды — от Амбер Дэвис и Оливии Этвуд из «Острова любви» (британское
Как пишет Metro, поза идеально подходит для любительниц селфи. Легкий наклон головы создает загадочную атмосферу.
Одно из исследований поведения в соцсетях показало, что большинство женщин делает до 5 селфи в разных позах, из которых выбирает один снимок для публикации. Но некоторые делают до 15 снимков за раз.
Анна Лысенко