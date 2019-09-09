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12:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Модные блогеры стали копировать позу из русского танца (фото)

Тренд подхватили Амбер Дэвис, Оливия Этвуд и даже Хлои Кардашьян.

Соцсети охватил новый тренд: девушки фотографируются с пальцем у подбородка, что очень напоминает позу из русских народных танцев и сказок.

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Оливия Этвуд

Конечно, сами блогеры об этом пока не догадываются.

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Не остались в стороне модного тренда и звезды — от Амбер Дэвис и Оливии Этвуд из «Острова любви» (британское реалити-шоу о свиданиях) до королевы селфи Хлои Кардашьян.

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Хлои Кардашьян

Как пишет Metro, поза идеально подходит для любительниц селфи. Легкий наклон головы создает загадочную атмосферу.

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Эмбер Дэвис

Одно из исследований поведения в соцсетях показало, что большинство женщин делает до 5 селфи в разных позах, из которых выбирает один снимок для публикации. Но некоторые делают до 15 снимков за раз.

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Кайли Дженнер
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Анна Лысенко

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