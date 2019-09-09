12:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Травы и специи показали под микроскопом (фото)
Удивительный неведомый мир.
Фотограф и ученый Мартин Оэггерли из Базеля с помощью электронного микроскопа делает снимки трав и специй, таких как шафран или базилик.
Он усиливает цвет микроскопических структур, чтобы показать области, ответственные за их аромат и вкус. У шафрана, например, это около 150 компонентов.
На следующем снимке — лист базилика. Каждый его сорт обладает уникальным набором химических веществ. Растущий во влажном климате базилик не нуждается в ворсинках, его листья почти лысые. Небольшие круглые структуры — это железы, содержащие химические вещества, которые отвечают за вкус и аромат.
Анна Лысенко