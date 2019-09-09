Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 15 лет трагедии: истории выживших в бесланской школе Тамерлану Тогузову сейчас 28. В свою разрушенную школу за 15 лет он пришел второй раз — по просьбе журналистов
Фоторепортажи
12Погибшие в канализации: почему умирает Титикака
10Индейцы играют в 500-летний футбол бедрами
12:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван российский город с самыми красивыми женщинами

Туристический портал «ТурСтат» к Международному дню красоты, который празднуют 9 сентября, представил рейтинг российских городов с самыми привлекательными девушками.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Для этого специалисты сервиса обратились к пользователям сети с вопросом: «В каком российском городе проживают самые красивые женщины?».

Новость
Определена самая сексуальная нация в мире

Лидером рейтинга стала Москва, за которую проголосовало 23 процента участников опроса. На втором месте оказался Санкт-Петербург, выбранный 10 процентами респондентов, а третью и четвертую строчку заняли Новосибирск и Ростов-на-Дону, набравшие по шесть процентов голосов каждый.

Кроме того, в рейтинге оказались Екатеринбург (пять процентов), Казань (пять процентов), Красноярск (пять), Самара (пять), а также Краснодар, Сочи, Омск и Уфа, за каждый из которых проголосовали по четыре процента опрошенных.

Замыкают рейтинг городов с самыми привлекательными женщинами Волгоград, Воронеж, Калининград, Нижний Новгород, Иркутск и Пермь, набравшие по три процента голосов.

 Российская супермодель разделась для рекламы
Самый опасный город России. Фото
Все врио и действующие главы регионов побеждают на выборах
В Гидрометцентре рассказали, сколько еще простоит июльское тепло
Названы регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда
СМИ узнали размер увеличения пособия на первого ребенка
Астрономы зафиксировали неизвестный радиосигнал из космоса
ГИБДД затеяла новую реформу
Во Владивосток зашло крупнейшее в истории России круизное судно
Здоровье
Какие продукты вызывают неприятный запах тела Помогут не только духи и дезодоранты.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
ГИБДД затеяла новую реформу ГИБДД России опубликовала проект поправок к федеральному закону «О безопасности дорожного движения», содержащий ряд нововведений в области подготовки водителей и обмена прав. Большая часть предложенных нововведений позаимствована из опыта зарубежных стран
Кино
Старшая дочь Веры Глаголевой объявила о съемках в новом проекте Анна Нахапетова получила главную роль в фильме под названием «Сжигая за собой мосты»
Недвижимость
Как выглядит квартира в старейшем районе Москвы: фото
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Дети
Почему нельзя делить людей на технарей и гуманитариев Какими навыками должен обладать человек будущего? Рассказывает руководитель проекта «Атлас новых профессий»
Леди
Светлана Ходченкова устроила фотосессию в стильном черном платье Актриса очаровала фанатов.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь