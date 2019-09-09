Жители Самары потребовали извинений за «испорченный» Биланом день города

Как утверждает автор Дмитрий Вертушкин, во время выступления Билан «вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты».
Выступление певца Вертушкин назвал неуважением к публике:
Вечер был испорчен. Билан опозорил наш город. Прошу принести извинения жителям города и не приглашать таких звезд.
На данный момент петицию подписали 86 человек.
В комментариях к обращению, а также в социальных сетях посетители концерта оставили преимущественно негативные комментарии.
«Приехали из Тольятти послушать невменяемого человека», — написала Влада Терехова.
«Испортил все настроение, такое неуважение к самарцам», — возмутилась Маргарита Матюшенко.
«Проявил неуважение к публике. Очень много народу было, но после пары песен люди уходить начали», — согласилась Алена Лунева.
Некоторые, однако, решили, что публика была слишком требовательна к артисту.
«Ребята, артисты тоже ошибаются на сцене. Они вам что, роботы?» — написал Вадим Родионов.
Сам певец или его представители на эти сообщения пока не отреагировали.