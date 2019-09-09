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16:52 (мск), источник: РИА Новости

Жители Самары потребовали извинений за «испорченный» Биланом день города

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Жители Самары запустили электронную петицию с требованием от местных властей извиниться за приглашение на день города певца Димы Билана.

Источник: РИА Новости

Как утверждает автор Дмитрий Вертушкин, во время выступления Билан «вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты».

Во время загрузки произошла ошибка.

Выступление певца Вертушкин назвал неуважением к публике:

Вечер был испорчен. Билан опозорил наш город. Прошу принести извинения жителям города и не приглашать таких звезд.

На данный момент петицию подписали 86 человек.

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В комментариях к обращению, а также в социальных сетях посетители концерта оставили преимущественно негативные комментарии.

«Приехали из Тольятти послушать невменяемого человека», — написала Влада Терехова.

«Испортил все настроение, такое неуважение к самарцам», — возмутилась Маргарита Матюшенко.

«Проявил неуважение к публике. Очень много народу было, но после пары песен люди уходить начали», — согласилась Алена Лунева.

Некоторые, однако, решили, что публика была слишком требовательна к артисту.

«Ребята, артисты тоже ошибаются на сцене. Они вам что, роботы?» — написал Вадим Родионов.

Сам певец или его представители на эти сообщения пока не отреагировали.

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