16:10 (мск), источник: Lenta.Ru
Полет метеора приняли за авиакатастрофу
Наземная и воздушная поисковые операции были организованы на
Ничего не обнаружив, полицейские пришли к выводу, что жители видели полет метеора, сообщила газета The Guardian.
Граждане сообщили в экстренные службы, что заметили светящийся объект, который сначала летел в небе, а потом развалился на части и упал на землю. Полиция Девона и Корнуэлла организовала поисковую операцию. Для этого было задействовано два самолета.
Вскоре поиски приостановили, и полиция сообщила, что никаких пострадавших не обнаружено. Эксперты считают, что, если бы речь шла об авиакатастрофе, на земле были бы видны обломки самолета, дым или пожар.
Кроме того, в Кардиффе и Дорсете несколько человек сообщили о падении метеорита на
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