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16:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Полет метеора приняли за авиакатастрофу

Наземная и воздушная поисковые операции были организованы на юго-западе Англии после сообщения местных жителей о крушении легкомоторного самолета.

Источник: United Kingdom Meteor Observation Network

Ничего не обнаружив, полицейские пришли к выводу, что жители видели полет метеора, сообщила газета The Guardian.

Граждане сообщили в экстренные службы, что заметили светящийся объект, который сначала летел в небе, а потом развалился на части и упал на землю. Полиция Девона и Корнуэлла организовала поисковую операцию. Для этого было задействовано два самолета.

Вскоре поиски приостановили, и полиция сообщила, что никаких пострадавших не обнаружено. Эксперты считают, что, если бы речь шла об авиакатастрофе, на земле были бы видны обломки самолета, дым или пожар.

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Кроме того, в Кардиффе и Дорсете несколько человек сообщили о падении метеорита на юго-западе. Кроме того, в это время в зоне поисков не было зарегистрировано ни одного полета, хотя в случае с легкомоторными самолетами полеты могли осуществляться и без получения формального разрешения.

Британская служба космического мониторинга сообщила, что метеор, предположительно, пролетел на юго-восток через Ла-Манш. Британские и французские службы мониторинга зафиксировали большой огненный шар над проливом.

В конце мая сообщалось, что редкий метеорит упал на будку с собакой в Коста-Рике. 23 апреля в атмосферу над городом Агуас-Заркас вошел метеорит величиной со стиральную машину. При падении он развалился на сотни частей разной величины. Один из осколков упал на будку, где спал пес по кличке Рокки.

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