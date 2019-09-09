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16:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Искусственный интеллект заставил улыбаться Мону Лизу (фото)

Совершенно другой вид.

Приложение FaceApp потрудилось над классическими картинами: теперь строгие, мрачные или страждущие лица улыбаются, совершенно преображая шедевры Да Винчи, Вермеера или Тициана.

Приложение было запущено в январе 2017 года. Сперва оно преобразовывало селфи, меняя пол, расу или возраст человека. Постепенно пользователи нашли новые способы его применения, которые становились вирусными.

Ранее группа разработчиков из Миланского политехнического института и лаборатории искусственного интеллекта MIT-IBM Watson представила программу AI Portraits Ars. Этот сервис превращает обычные фото в живописные портреты, преимущественно эпохи Ренессанса.

Анна Лысенко

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