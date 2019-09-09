September 9, 2019
16:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Искусственный интеллект заставил улыбаться Мону Лизу (фото)
Совершенно другой вид.
Приложение FaceApp потрудилось над классическими картинами: теперь строгие, мрачные или страждущие лица улыбаются, совершенно преображая шедевры Да Винчи, Вермеера или Тициана.
Приложение было запущено в январе 2017 года. Сперва оно преобразовывало селфи, меняя пол, расу или возраст человека. Постепенно пользователи нашли новые способы его применения, которые становились вирусными.
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Анна Лысенко