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22:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Профсоюзы усомнились в сохранности пенсионных накоплений по схеме Минфина

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) считает, что новая система пенсионных накоплений, которую разработал Минфин, не может гарантировать сохранность средств.

Источник: РИА "Новости"

Организация уточнила, что в ее распоряжении пока нет текста этой инициативы и выводы делаются на основе сообщений СМИ.

«В новом законопроекте заявлен принцип добровольности участия граждан в формировании “гарантированного пенсионного продукта”. Если принцип добровольности отвечает позиции ФНПР, то о гарантиях сохранности пенсионных накоплений при нынешней неустойчивой финансовой системе, вопреки афоризму Великого комбинатора, говорить пока преждевременно», — заявил секретарь организации Игорь Шанин.

Профсоюзное объединение настаивает на том, чтобы накопительную часть вывели из системы обязательного государственного пенсионного страхования на законодательном уровне.

Напомним, 6 сентября Минфин объявил о разработке новой системы добровольных пенсионных накоплений взамен индивидуального пенсионного капитала, который так и не был реализован. Инициатива предполагает сохранность долгосрочных пенсионных накоплений со стороны государства, регистрацию накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса, налоговые вычеты для граждан, а также возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления, имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования. Предложенную систему одобрил Пенсионный фонд России.

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