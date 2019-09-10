10:35 (мск), источник: Аргументы и факты
Заглянувший в будущее. Почему Гитлер назначил награду за голову Мессинга
Вольфа Мессинга называют одной из самых загадочных личностей XX века.
Он раскрывал чужие тайны, а после смерти оставил множество загадок о себе самом. До сих пор о телепате, медиуме и просто необычном человеке Вольфе Мессинге ходит множество легенд. 10 сентября — 120 лет со дня рождения
Современники Мессинга рассказывали, что свои необычные способности Вольф обнаружил, когда был в шаге от смерти. В детстве он был щуплым мальчиком, потому что постоянно недоедал. Однажды он шел по улице и внезапно упал в обморок. Мимо проходил известный психиатр Абель. Он пощупал пульс у мальчишки. Не найдя никаких признаков жизни, Абель повез бездыханное тельце в морг, где планировал препарировать его ради науки.
Маленький Вольф заинтересовал врача. Со временем он обнаружил, что Мессинг может впадать в состояние летаргического сна, когда сам того пожелает, при этом он способен контролировать свое сердцебиение и кровообращение. Именно Абель впервые назвал Вольфа Мессинга медиумом.
Уже в 16 лет Вольф Мессинг колесил по Европе, выступая с магическими фокусами перед европейской публикой. Говорят, что в одном из гастрольных туров Мессинг повстречался сразу с двумя светилами науки: Зигмундом Фрейдом и Альбертом Эйнштейном. По легенде, в доме у Эйнштейна Мессинг демонстрировал ученому и психиатру свои способности. Фрейд силой мысли попросил у Мессинга вырвать три волоса из усов Эйнштейна. Мессинг нашел пинцет, подошел к Эйнштейну и попросил:
Можно ли забрать из ваших усов три волоса? Этого очень хочет мистер Фрейд!
Согласно еще одному утверждению, Вольф Мессинг, выступая в Польше, предсказал Гитлеру полнейший крах, если тот решит пойти на восток и попытается завоевать Россию. Гитлер узнал про этого нахала из газет и назначил за его голову 200 тысяч марок. Когда немцы пересекли польские границы, Мессинга удалось арестовать. Его посадили в одиночку. Как он выбрался, остается загадкой.
Дальше оставаться в Польше Мессингу было нельзя. И он окольными путями добрался до Советского Союза.
Так, по легенде, первый раз Сталин приказал Мессингу принести из советской сберкассы сто тысяч рублей. Мессинг пришел к операционистке, передал ей пустой лист бумаги, при этом смотрел на нее, не отрывая взгляда. Операционистка взяла бумажку, повертела ее в руках, положила в стопку к чекам и отсчитала Мессингу сто тысяч рублей.
Согласно другой легенде, Мессинга привозили прямо в Кремль. Но пропуск для гипнотизера никто не выписал. Чтобы испытать истинные способности медиума, ему предложили пройти к кабинету вождя, минуя охрану, без бумажки, только с помощью своих способностей. Дойти до заветной комнаты у медиума получилось с первого раза. Во время разговора вождь поинтересовался у Мессинга, когда же мы разгромим фашистские войска. Считается, что Мессинг тогда ошибся на один день. Он сказал: «8 мая».
В СССР Мессинга
На самом деле, как говорят, Мессинг никакой истребитель дарить фронту не собирался. Опять же, по легенде, в 1942 году его, популярного артиста, вызвали на ковер и поинтересовались, сколько денег он готов отдать ради победы над фашистской Германией. Мессинг предложил передать фронту 30 тысяч рублей. Начальство такой ответ не устроил. Тогда Мессинг поднял ставку: 50 тысяч рублей. Но и этого оказалось мало. Вольфа Мессинга на следующий день после этого разговора доставили в застенки, обвинив в шпионаже. Спустя несколько дней допросов Мессинг сдался и отдал фронту 1 миллион рублей. На эти деньги и купили истребитель.