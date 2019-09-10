Билан извинился перед поклонниками за «пьяный» концерт в Самаре

Российский певец и киноактер Дима Билан (настоящее имя Виктор Белан) опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение к поклонникам, в котором попросил у них прощения за скандальный концерт в Самаре.
Билан объяснил случившееся тем, что перебрал коньяка в гримерке с друзьями перед выходом на сцену.
«Веду здоровый образ жизни и организм отвык от алкоголя, поэтому так быстро опьянел», — рассказал артист.
«Прости меня, Самара!», — подписал свое видео певец, пообещав в качестве извинения за свой поступок провести в Самаре бесплатный концерт, а также построить детскую площадку.
Однако подписчики откровениям звезды верить не спешат: «Какой коньяк? Мы же не дети. Погубите вы себя так!», — пишут пользователи.