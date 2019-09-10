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02:08 (мск), источник: Московский комсомолец

Билан извинился перед поклонниками за «пьяный» концерт в Самаре

Российский певец и киноактер Дима Билан (настоящее имя Виктор Белан) опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение к поклонникам, в котором попросил у них прощения за скандальный концерт в Самаре.

Российский певец и киноактер Дима Билан (настоящее имя Виктор Белан) опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение к поклонникам, в котором попросил у них прощения за скандальный концерт в Самаре.

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Билан объяснил случившееся тем, что перебрал коньяка в гримерке с друзьями перед выходом на сцену.

«Веду здоровый образ жизни и организм отвык от алкоголя, поэтому так быстро опьянел», — рассказал артист.

«Прости меня, Самара!», — подписал свое видео певец, пообещав в качестве извинения за свой поступок провести в Самаре бесплатный концерт, а также построить детскую площадку.

Однако подписчики откровениям звезды верить не спешат: «Какой коньяк? Мы же не дети. Погубите вы себя так!», — пишут пользователи.

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