09:43 (мск), источник: РИА Новости
Коня из Польши признали самым маленьким в мире
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Конь из Польши по кличке Бомбель признан самым маленьким в мире: его высота в холке — всего 56,7 сантиметра, сообщает NDTV.
Фермеры Патрик и Катаржина Зелинские приобрели двухмесячного Бомбеля в 2014 году. Он был обычного размера, но в
Бомбель живет на ферме недалеко от города Лодзь и каждый месяц посещает детскую больницу, где проводит время с пациентами. Владельцы Бомбеля говорят, что он — маленький конь с большим сердцем.