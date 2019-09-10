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10:07 (мск), источник: Известия

Эдди Мерфи встретился с «золотым ребенком» 33 года спустя

Знаменитый актер Эдди Мерфи встретился с исполнительницей роли «золотого ребенка» в одноименной картине 1986 года спустя 33 года. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Источник: AFP 2019

Роль исполнила Жасмин Л. Рит, которая сейчас работает директором по организации мероприятий The Hollywood Reporter. Фотография была сделана на кинофестивале в Торонто.

Рит рассказала, что актер был очень добр и хорошо ей запомнился, несмотря на то, что ей было всего шесть лет. Мерфи приехал на кинофестиваль, чтобы представить фильм «Меня зовут Долемайт», в котором сыграл комика, музыканта и актера Руди Рэй Мура.

В конце 2018 года у американского актера Эдди Мерфи родился десятый ребенок. Малыша назвали Максом Чарльзом. Второе имя ему дали в память о старшем брате Мерфи, который скончался от лейкемии в апреле 2017 года. С матерью ребенка — моделью Пейдж Батчер — Мерфи обручился, когда она была беременной.

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