Эдди Мерфи встретился с «золотым ребенком» 33 года спустя

Роль исполнила Жасмин Л. Рит, которая сейчас работает директором по организации мероприятий The Hollywood Reporter. Фотография была сделана на кинофестивале в Торонто.
Рит рассказала, что актер был очень добр и хорошо ей запомнился, несмотря на то, что ей было всего шесть лет. Мерфи приехал на кинофестиваль, чтобы представить фильм «Меня зовут Долемайт», в котором сыграл комика, музыканта и актера Руди Рэй Мура.
В конце 2018 года у американского актера Эдди Мерфи родился десятый ребенок. Малыша назвали Максом Чарльзом. Второе имя ему дали в память о старшем брате Мерфи, который скончался от лейкемии в апреле 2017 года. С матерью ребенка — моделью Пейдж Батчер — Мерфи обручился, когда она была беременной.