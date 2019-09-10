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12:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Олень «устроил» молодоженам уникальную фотосессию

Он сам вышел к ним из леса.

Американцы Морган и Люк пригласили фотографа для свадебной фотосессии на природе. Но неожиданно к ним присоединился еще один участник — олень, который вышел из леса.

В итоге влюбленная пара совершенно случайно получила снимки, которым позавидуют многие.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фотограф Лоренда Беннет рассказала, что олень оказался совсем ручным. Он привык, что его подкармливают местные жители, поэтому без страха подошел к жениху и невесте. Он принял свадебный букет за угощение и «продегустировал» цветы.

Анна Лысенко

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