12:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Олень «устроил» молодоженам уникальную фотосессию
Он сам вышел к ним из леса.
Американцы Морган и Люк пригласили фотографа для свадебной фотосессии на природе. Но неожиданно к ним присоединился еще один участник — олень, который вышел из леса.
В итоге влюбленная пара совершенно случайно получила снимки, которым позавидуют многие.
Фотограф Лоренда Беннет рассказала, что олень оказался совсем ручным. Он привык, что его подкармливают местные жители, поэтому без страха подошел к жениху и невесте. Он принял свадебный букет за угощение и «продегустировал» цветы.
Анна Лысенко