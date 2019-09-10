Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Каждый пятый гость отеля — вор?Как гостиницы борются с несунами
Фоторепортажи
12Погибшие в канализации: почему умирает Титикака
12Стенно-графический отчет: художники раскрасили Одинцово
12:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Корее «оживили» знаменитые произведения искусства

Это гиперреалистичная живопись.

Художник-гиперреалист Джунвон Чонг из Южной Кореи преобразил знаменитые картины и скульптуры в своих работах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чонг применяет технику, которая позволяет создавать иллюзию объема. Он прорисовывает акриловыми красками малейшие детали кожи, не стесняясь изображать морщины и неровности. Они добавляют изображению еще больше жизни.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас художник изучает дизайн и визуальные коммуникации в Университете искусств и дизайна Хонгик в Сеуле. У него уже состоялось немало выставок в престижных галереях страны.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Читайте также
Песков подтвердил работу в Кремле фигуранта публикаций о шпионе
Мальчик случайно раскрыл дело о пропавшей 27 лет назад женщине
Фергюсон рассказал о стычке с Нурмагомедовым в отеле
Россия осталась без чистого государственного долга
Тысячи божьих коровок собрались на одной горе в США (видео)
Марка Volkswagen поменяла свой логотип (фото)
Сотрудница банка рассказала, кому отказывают в кредите
Здоровье
Как перестать сутулиться Мир вокруг нас меняется, и мы меняемся вместе с ним. В жизни современного человека появилось много девайсов, которые упрощают жизнь, но при этом вредят здоровью.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Новая BMW: такой огромной решетки радиатора еще не было BMW на автосалоне во Франкфурте привезла по-настоящему красивый концепт. Или нет? Давайте решим вместе
Кино
Лиза Арзамасова удивила беременным животом на съемках фильма Звезда «Папиных дочек» появится в новом проекте в неожиданном образе
Недвижимость
Как выглядит квартира в старейшем районе Москвы: фото
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Дети
44-летняя Анджелина Джоли хочет стать мамой в седьмой раз Актриса намерена усыновить ребенка до конца года
Леди
От частокола к белоснежной улыбке: звезды, изменившие зубы (фото) Вспомним, как выглядели зубы звезд в начале карьеры. Что именно они сделали, чтобы скорректировать улыбку?
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь