12:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Корее «оживили» знаменитые произведения искусства
Это гиперреалистичная живопись.
Чонг применяет технику, которая позволяет создавать иллюзию объема. Он прорисовывает акриловыми красками малейшие детали кожи, не стесняясь изображать морщины и неровности. Они добавляют изображению еще больше жизни.
Сейчас художник изучает дизайн и визуальные коммуникации в Университете искусств и дизайна Хонгик в Сеуле. У него уже состоялось немало выставок в престижных галереях страны.
Анна Лысенко